¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡Ê20¡Ë¤¬¡¢9ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¾ðÇ®ÂçÎ¦¡×¡ÊÆüÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²ÎÉñ´ì¤Ë¸þ¤¤¢¤¦¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î¾¾ËÜÇòóÀ¤òÁÄÉã¤Ë¡¢½½ÂåÌÜ¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤òÉã¤Ë»ý¤ÄÀ÷¸ÞÏº¤Ï¡¢2009Ç¯¡¢4ºÐ¤Î»þ¤Ë½éÉñÂæ¤òÆ§¤ó¤À¡£º£Ç¯20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ°ìÅÙ¤À¤±ÉñÂæ¤ò·ù¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡À÷¸ÞÏº¤Ï¡Ö5ºÐ¤«6ºÐ¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤½¤Î»þ´ü¤Ï²½¾Ñ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬À¨¤¤·ù¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤Ç¡¢¥Ù¥¿¥Ù¥¿ÅÉ¤ê¤¿¤¯¤é¤ì¤ë¤Î¤¬À¨¤¤·ù¤Ç¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¡ÈÀäÂÐ¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æµã¤¤ï¤á¤¤¤Æ¡¢·ë¶É¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ô¥«·î¸å¡¢Êì¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤Ç¿·¶¶±éÉñ¾ì¤òÄÌ¤ê¤¬¤«¤Ã¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤½¤Î±éÉñ¾ì¤Î³°¤ò¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿Ìò¤ò¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¡Ö¡È¤ä¤é¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¤â²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìò¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Ê¤¬¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¦¡¢ÀäÂÐ¡È·ù¤À¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤º¤Ë¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¤½¤Î»þ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£