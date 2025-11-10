¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢ÂæÉ÷Ä¾·â¤Ç2¿Í»àË´¡¡140Ëü¿ÍÈòÆñ
¡¡¡Ú¥Þ¥Ë¥é¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óËÌÉô¤ò9Æü¤«¤é10Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂæÉ÷26¹æ¤¬Ä¾·â¤·¡¢Æ±¹ñ¤ÎºÒ³²ÂÐºöÅö¶É¤Ï10Æü¡¢Áý¿å¤ä·úÊª¤ÎÊø²õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂæÉ÷ÀÜ¶á¤ËÈ¼¤¤³ÆÃÏ¤Ç·×Ìó140Ëü¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤¿¡£
¡¡Â¿¿ô¤ÎÅÚº½Êø¤ì¤ÎÊó¹ð¤¬¤¢¤ê¡¢Á´ÅÚ¤Ç²È²°ÌóÀé¸Í¤ÎÂ»²õ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£Èï³²¾õ¶·¤òÄ´ººÃæ¤Ç¡¢»à¼Ô¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤Ï4ÆüÁ°¸å¤Ë¤âÂæÉ÷25¹æ¤¬Ä¾·â¤·¡¢ÃæÉô¥»¥Ö½£¤òÃæ¿´¤Ë200¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÂæÉ÷¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¸ø¶¦µ¡´Ø¤ä³Ø¹»¤ÎÊÄº¿¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¥Ð¥ê¥µ¥«¥ó·ÐºÑ´ë²è³«È¯Áê¤Ï7Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÂæÉ÷Èï³²¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ³èÆ°¤ÎÄäÂÚ¤¬·ÐºÑ¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£