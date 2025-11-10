ºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¡¢NHKÅÞ¡¦Î©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤ÎÂáÊá¤Ë¡ÖÁÜººÃæ¤Ê¤Î¤Ç¥³¥á¥ó¥È¹µ¤¨¤ë¡×¡ÈÆóÇÏÎÏ¡É¤ÇÊªµÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿Î©²Ö»á¤ÎÅê¹Æ¤â¡Ö¾ÜºÙ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À
¡¡Ê¼¸Ë¸©µÄ²ñ¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç°Ñ°÷¤òÌ³¤á¡¢1·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃÝÆâ±ÑÌÀ¸µ¸©µÄ¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHKÅÞ¡×¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÏºòÇ¯12·î13¡¢14Æü¤Ë¼«¿È¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿ÀôÂçÄÅ»ÔÄ¹Áªµó¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¡¢ÃÝÆâ¸µµÄ°÷¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤¹¤ëÈ¯¸À¡¢¤µ¤é¤Ëº£Ç¯1·î19¡¢20Æü¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤Ê¤É¤Ç¤âÆâÍÆµõµ¶¤Î¾ðÊó¤òÅê¹Æ¡¢ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Ë±ÜÍ÷¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Ì¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¼¸Ë¸©¡¦ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤Ï10Æü¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¤È¡ÖÁÜººÃæ¤Î·ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ï¹µ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢Î©²Ö»á¤¬¤«¤Ä¤ÆºØÆ£»á¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¡ÈÆóÇÏÎÏÁªµó¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Åö»þ¤«¤éÅê¹Æ¤Ï¡Ö¾ÜºÙ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂáÊá¸å¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëÎ©²Ö»á
¡¡ºØÆ£»á¤ÏËÁÆ¬¡¢Î©²Ö»á¤ÎÂáÊá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊóÆ»¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÜººÃæ¤Î·ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ï¹µ¤¨¤¿¤¤¡£SNS¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ëÈðëîÃæ½ý¤ä»ö¼Â¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ëÃ¯¤â¤¬¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Êó·¼È¯¤Ê¤É¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿ÃÝÆâ¸µµÄ°÷¤ÎÂ¾¡¢Â¾¤Î¸©µÄ¤«¤é¤âÈï³²¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¸ÄÊÌ¤ÎÊý¤ÎSNSÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ÜºÙ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇÄ°®¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸ÄÊÌ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¹ÔÀ¯¤ÎÄ¹¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©²Ö»á¤Ï¡¢ºØÆ£»á¤¬¼º¿¦¸å¤Ë½ÐÄ¾¤·Áªµó¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤Ç½ÐÇÏ¡£ºØÆ£»á¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê±éÀâ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡ÖÆóÇÏÎÏÁªµó¡×¤È¤·¤ÆÊªµÄ¤â¾ú¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎ©²Ö»á¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾ÜºÙ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡ÖÆ±¤¸¥¹¥¿¥ó¥¹¡£¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤ÆÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¾ÜºÙ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤âÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA NEWS¡Ë