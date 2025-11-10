レクサス“新”「LS“クーペ”」初公開！ 最上級の「観音開き・4ドアモデル」！ 斬新すぎる“個別内装”採用の「新モデル」どんなクルマ？

驚くLSのバリエーション

「ジャパンモビリティショー2025」のレクサスの出品で、大きな話題を集めたのが６輪のミニバンである「LSコンセプト」でした。ところが、ショーが開幕してみれば、他にも「LS」のコンセプトが複数用意されていたのです。

フラッグシップセダンじゃなくてクーペ!?

レクサスのチーフ・ブランディング・オフィサーであるサイモン・ハンフリーズ氏は、プレスカンファレンスにおいて、６輪の「LSコンセプト」の紹介の後、「お客様は多様性をも求めています。フラッグシップにおいても。このセグメントにおいて、人々は、ひとつのカタチのクルマだけを求めているのではありません。特に、グローバルの観点では」と続け、さらなる別のコンセプトカーの説明を行いました。

そのひとつが「LS Coupe Concept（LSクーペコンセプト）」です。サイモン・ハンフリーズ氏は、「LS Coupe Conceptではあらゆる最高の体験を楽しみたいという想いに応えます。このクルマは二律双生の発見を狙い、ドライバーは走る楽しさを、同乗者は後席でくつろぐ喜びを発見できる、そんなクルマです。相反するものの調和こそが、LEXUSの真骨頂なのです」と説明します。

そして、「レクサスのフラッグシップ群として、これらのモデルが、ブランドを未来へと導きます。未来とは、自分自身のラグジュアリーライフスタイルを発見することのできる場所。そして、ライフスタイルは様々な要素から成り立っていくことになるでしょう」と言うのです。LSは一つのクルマに終わらず、複数のフラッグシップ群として紹介されたのでした。

観音開きを持つ４ドア・クロスオーバー

そんなLS Coupe Conceptは、どのようなクルマなのでしょうか。レクサスは「上質でフォーマルな佇まいと、動的なエモーショナルさの両立」「スポーティで引き締まった外観と、広い室内空間の二律双生」「乗員一人一人が各々の体験を楽しめるインテリアスペース」であると説明します。

６輪のミニバンとなるLSコンセプトはショーファーカーとして後席の乗員として利用しますが、休日はLS Coupe Conceptに乗り換えて自らハンドルを握って、運転を楽しむというのが狙いです。

複数のLSのフラッグシップ群を使い分けることで、自らのライフスタイルとすることがレクサスならではの価値だというのです。

もう少し端的に説明すれば「LS Coupe Concept（LSクーペコンセプト）」は、大きなタイヤと高められた車高を持つ、４ドアのクロスオーバーです。

ドアは観音開きとなり、室内空間は既存のLS（セダン）と同等の広さを実現します。上質でフォーマルなルックスであるのに、走らせると楽しい。そして、スポーティな外観の割に、室内は広々…を特徴とします。

乗員すべてが楽しめるユニークな室内空間

また、LS Coupe Conceptは、「乗員一人一人が各々の体験を楽しめる」ことも特徴とします。具体的には、運転席と助手席、そして後部座席の３つが、それぞれ異なった素材やデザインで囲まれているのです。

運転席は黒をベースにしたホールド性の高いシートを採用し、助手席はゆったりとした白いシートに。後席は竹素材を使った内装になっており、前席シートバック部のディスプレイで様々なエンターテインメントが楽しめます。

走行中に車両前方を映し出し、疾走感を感じることもできますし、前列の乗員の顔を映し出して、まさにフェイスtoフェイスの会話を楽しむこともできるというのです。さらには車体後部にドローンを搭載しており、サーキット走行する自車を撮影することも可能とか。

LSのバリエーション拡大となるのか？

今回の「ジャパンモビリティショー2025」においてレクサスは、フラッグシップであるLSを、ミニバンのLSコンセプト、クロスオーバーのLS Coupe Concept、一人乗りの「LS MICRO CONCEPT（LSマイクロコンセプト）」という、複数のフラッグシップ群として提案しました。

正直、６輪のミニバンとなるLSコンセプトと、完全自動運転のLS MICRO CONCEPTを量産車として実現するのは技術的なハードルが高いと言えるでしょう。

一方で、クロスオーバーのLS Coupe Conceptには、それほど難しい技術は使われていません。セダンだけであった「クラウン」が、セダンをはじめクロスオーバーやハッチバック、SUVといった複数のバリエーションを持ったように、レクサスのLSにもクロスオーバー版が登場してもおかしな話ではないはず。

インパクトでは６輪ミニバンの「LS Concept（LSコンセプト）」に敵いませんが、クロスオーバーの「LS Coupe Concept（LSクーペコンセプト）」は、意外と現実味のある提案のようにも思えます。この先のレクサスの動きに注目です。