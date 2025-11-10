トリンドル玲奈、夫が舞台中の日の“ひとりご飯”公開「料理上手」「彩りが綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/11/10】女優・モデルとして活躍するトリンドル玲奈が11月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し注目を集めている。
【写真】33歳美人モデル「彩りが綺麗」手作り“ひとりご飯”
◆トリンドル玲奈、手料理を公開
トリンドルはテーブルに並べられた夕ご飯の写真を投稿。具だくさんの味噌汁や茶碗に盛り付けられた白米を手前に、奥にはメインや副菜が並んでいる。投稿文では「お惣菜にも助けられながら」とつづり「夫が舞台中はだいたい早めにひとりご飯」と、夫である俳優の山本直寛が遅くなるため先に1人で食事をとることを明かしている。
◆トリンドル玲奈の投稿に反響
この投稿を受け、ファンからは「料理上手」「美味しそう」「栄養バッチリ」「お店みたい」「具たっぷり味噌汁最高」「彩りが綺麗」「バランス取れてる」などとコメントが寄せられている。
トリンドルは2024年1月19日、山本と結婚したことを自身のSNSを通じて発表。2人は2022年に放送された「捜査会議はリビングで！おかわり」（BSプレミアム／現：NHK BS）で共演していた。（modelpress編集部）
