櫻坂46「そこさく」Blu-ray第3弾決定 “卒業生編”含む5タイトル発表【内容一覧】
【モデルプレス＝2025/11/10】櫻坂46が出演するテレビ東京の冠バラエティー番組「そこ曲がったら、櫻坂？」（毎週日曜深夜24時50分〜）のBlu-ray第3弾5タイトルが、12月10日にリリース決定。あわせて、内容が発表された。
第3弾は、視聴者から好評だった放送回を中心にメンバーにフォーカスされたタイトルで構成されており「大園玲編」「守屋麗奈編」「的野美青編」「山下瞳月編」「卒業生編」の計5タイトルとなる。ファンにとっては懐かしい2021年の企画から、2023年に加わった三期生の活躍、そして2025年にOAされた企画まで、メンバーの個性を様々な企画から堪能できる作品となっている。本編に加え、未公開シーンやメンバーによる副音声オーディオコメンタリーも収録される。（modelpress編集部）
＃048「食欲の秋 どっちのグルメプレゼンショー」
＃080「私にも語らせて！好きの熱量プレゼンショー第1弾」
＃084「実はまだあるでしょ？メンバーエピソード吸い上げまショー！」
＃136「目指せアカデミー女優！櫻坂46演技力チェック 前編」
＃137「目指せアカデミー女優！櫻坂46演技力チェック 後編」
＃169「櫻坂46二代目イケメンオーディション」
※未公開映像収録
※副音声コメンタリー：井上梨名、大園玲、中嶋優月
＃118「これを食べれば心もぽかぽか！冬のグルメプレゼンショー」
＃119「櫻坂46 5thシングルヒット祈願 前編」
＃120「櫻坂46 5thシングルヒット祈願 後編」
＃165「クールvsぶりっ子 新春 チーム対抗バトル！前編」
＃166「クールvsぶりっ子 新春 チーム対抗バトル！後編」
＃170「櫻坂46カメラロール美少女コンテスト」
※未公開映像収録
※副音声コメンタリー：大沼晶保、松田里奈、守屋麗奈
＃146「三期生をもっと知りたい！家族アンケート 前編」
＃147「三期生をもっと知りたい！家族アンケート 後編」
＃197「私たちにだってやらせて！三期生 真夏の胸キュングランプリ 前編」
＃198「私たちにだってやらせて！三期生 真夏の胸キュングランプリ 後編」
＃218「櫻坂46個人的この〇〇がスゴい！前編」
＃219「櫻坂46個人的この〇〇がスゴい！後編」
※未公開映像収録
※副音声コメンタリー：石森璃花、的野美青、向井純葉
＃186「三期生 私って何キャラ？ランキング 第4弾」
＃191「新センター山下瞳月のかかってこんかい」
＃201「これなら私も負けへんで！根拠のない自信バトル」
＃216「2025年もってるクイーン！」
＃237「三期生をもっと知ろう！楽屋隠し撮り！」
※未公開映像収録
※副音声コメンタリー：小田倉麗奈、谷口愛季、山下瞳月
＃144「ねぇ聞いて！私の方言発表会 前編」
＃145「ねぇ聞いて！私の方言発表会 後編」
＃167「8年間お疲れ様！小林由依の卒業をお祝いしよう！前編」
＃168「8年間お疲れ様！小林由依の卒業をお祝いしよう！後編」
＃227「最後の一期生 小池美波の卒業をお祝いしよう！」
※未公開映像収録
※副音声コメンタリー：武元唯衣、山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）、小島凪紗
