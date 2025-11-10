「そこ曲がったら、櫻坂？」のBlu-ray／卒業生編（提供写真）

【モデルプレス＝2025/11/10】櫻坂46が出演するテレビ東京の冠バラエティー番組「そこ曲がったら、櫻坂？」（毎週日曜深夜24時50分〜）のBlu-ray第3弾5タイトルが、12月10日にリリース決定。あわせて、内容が発表された。

◆「そこさく」Blu-ray第3弾リリース決定


第3弾は、視聴者から好評だった放送回を中心にメンバーにフォーカスされたタイトルで構成されており「大園玲編」「守屋麗奈編」「的野美青編」「山下瞳月編」「卒業生編」の計5タイトルとなる。ファンにとっては懐かしい2021年の企画から、2023年に加わった三期生の活躍、そして2025年にOAされた企画まで、メンバーの個性を様々な企画から堪能できる作品となっている。本編に加え、未公開シーンやメンバーによる副音声オーディオコメンタリーも収録される。（modelpress編集部）

◆「そこ曲がったら、櫻坂？大園玲編」


＃048「食欲の秋　どっちのグルメプレゼンショー」　
＃080「私にも語らせて！好きの熱量プレゼンショー第1弾」　
＃084「実はまだあるでしょ？メンバーエピソード吸い上げまショー！」
＃136「目指せアカデミー女優！櫻坂46演技力チェック 前編」
＃137「目指せアカデミー女優！櫻坂46演技力チェック 後編」
＃169「櫻坂46二代目イケメンオーディション」
※未公開映像収録
※副音声コメンタリー：井上梨名、大園玲、中嶋優月

◆「そこ曲がったら、櫻坂？守屋麗奈編」


＃118「これを食べれば心もぽかぽか！冬のグルメプレゼンショー」
＃119「櫻坂46 5thシングルヒット祈願 前編」
＃120「櫻坂46 5thシングルヒット祈願 後編」
＃165「クールvsぶりっ子 新春 チーム対抗バトル！前編」　
＃166「クールvsぶりっ子 新春 チーム対抗バトル！後編」　
＃170「櫻坂46カメラロール美少女コンテスト」
※未公開映像収録
※副音声コメンタリー：大沼晶保、松田里奈、守屋麗奈

◆「そこ曲がったら、櫻坂？的野美青編」


＃146「三期生をもっと知りたい！家族アンケート 前編」
＃147「三期生をもっと知りたい！家族アンケート 後編」
＃197「私たちにだってやらせて！三期生 真夏の胸キュングランプリ 前編」
＃198「私たちにだってやらせて！三期生 真夏の胸キュングランプリ 後編」
＃218「櫻坂46個人的この〇〇がスゴい！前編」
＃219「櫻坂46個人的この〇〇がスゴい！後編」
※未公開映像収録
※副音声コメンタリー：石森璃花、的野美青、向井純葉

◆「そこ曲がったら、櫻坂？山下瞳月」


＃186「三期生 私って何キャラ？ランキング 第4弾」
＃191「新センター山下瞳月のかかってこんかい」
＃201「これなら私も負けへんで！根拠のない自信バトル」
＃216「2025年もってるクイーン！」
＃237「三期生をもっと知ろう！楽屋隠し撮り！」
※未公開映像収録
※副音声コメンタリー：小田倉麗奈、谷口愛季、山下瞳月

◆「そこ曲がったら、櫻坂？卒業生編」


＃144「ねぇ聞いて！私の方言発表会 前編」
＃145「ねぇ聞いて！私の方言発表会 後編」
＃167「8年間お疲れ様！小林由依の卒業をお祝いしよう！前編」
＃168「8年間お疲れ様！小林由依の卒業をお祝いしよう！後編」
＃227「最後の一期生 小池美波の卒業をお祝いしよう！」
※未公開映像収録
※副音声コメンタリー：武元唯衣、山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）、小島凪紗

