Âç¸¶Í¥Çµ¡ÈÆ´¤ì¤ÎÇÐÍ¥¡É¸ì¤ë¡Ö¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â¡×
½÷Í¥¤ÎÂç¸¶Í¥Çµ¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬¡¢11·î6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÂçÂô¤¢¤«¤Í LUCKY 7¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ´¤ì¤ÎÇÐÍ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
NetflixÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡Ö¶µ¾ì Reunion¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÂç¸¶Í¥Çµ¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢ÂçÂô¤¢¤«¤Í¤«¤é¡¢±éµ»¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¡£
Âç¸¶¤Ï¡Ö»Ô¸¶È»¿Í¤µ¤ó¡×¤È¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¶¦±é¤·¤¿»Ô¸¶¤ÎÌ¾¤òµó¤²¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¡¢Ã»½ê¤¬¿¿ÌÌÌÜ¤¹¤®¤ë½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤ò´Ó¤¤¤¿Àè¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÀèÇÚ¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡£¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â¡£¤¿¤Þ¤ËÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¤¤¤Ä¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£Æ´¤ì¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
