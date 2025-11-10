好きな男性からじゃなくても嬉しいサプライズプレゼント９パターン
好きな女性にプレゼント攻勢を仕掛ける人は少なくありませんが、的外れな品物だったり、下心がミエミエの贈り物では、むしろ敬遠されてしまうのも事実です。世の女性たちが抵抗なく受け取ることができて、率直に嬉しいと感じるプレゼントには、どんなものが挙げられるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「好きな男性からじゃなくても嬉しいサプライズプレゼント」をご紹介します。
【１】地域限定、売り切れ御免の「県民グルメ土産」
「地方のB級グルメやご当地のお菓子にはやっぱり惹かれる」（20代女性）というように、ローカル色が強くておいしいお土産は喜んでもらえそうです。旅行や出張で遠方に出向くときは、あらかじめ目星をつけておきましょう。
【２】友達みんなのコメントが入った「オリジナルムービー」
「異動のときにもらったムービーに泣かされました」（20代女性）というように、周囲の力を借りて、動画などのコンテンツを手作りするのも粋でしょう。卒業や転職、異動など、好きな女性の節目のタイミングに頑張ってみてはいかがでしょうか。
【３】好きなミュージシャンのものなら大歓迎！「ライブチケット」
「プレミアチケットを努力せずに手に入れられたら、それは超嬉しいですよ！」（20代女性）というように、入手困難なライブチケットも喜ばれそうです。「一緒に行くはずだった友達にドタキャンされて」などともっともらしい理由をつけて二人でライブに参戦すれば一気に仲良くなれるでしょう。
【４】お酒が好きな女子なら手放しで喜ぶ「名入れのボトル」
「名前が入ると、ちょっと特別な感じがします」（20代女性）というように、お酒を飲むのが好きな女の子なら、オリジナルボトルを仕込んであげるのも喜ばれそうです。ただし持ち運びが大変なので、渡す方法やタイミングには配慮しましょう。
【５】ピアスやブレスレットなど、気軽に普段使いできる「アクセサリー」
「リングだと意味深すぎて嫌だけど、ピアスくらいなら彼氏じゃない人からでも受け取れるかな」（20代女性）というように、指輪以外で高価すぎないアクセサリーなら、彼氏以外の男性からも抵抗なく受け取れるようです。ただし、アクセサリーには好みがあるので、自分のセンスを過信せず、定番アイテムをショップで教えてもらうといいかもしれません。
【６】見た目がオシャレで機能性も高い「文房具」
「毎日使うモノだし、気軽に受け取れるので」（20代女性）というように、自分では買わないようなグレードの高いステーショナリーも喜ばれるようです。ネットで紹介されている文具愛好家イチオシのアイテムから選んでみてはいかがでしょうか。
【７】自分で買うにはちょっと手が出ない「ブランド小物」
「海外ブランドのポーチとかは高いから自分では買わないので」（10代女性）というように、好みに左右される服やバッグではなく、小物を選ぶのもアリかもしれません。ショップに向かう前に、目当ての女性の贔屓のブランドを確認しておきたいところです。
【８】自然派ブランドのものなら、ほぼ鉄板の「ハンドクリーム」
「オーガニック系は自分で買うには高いので、人からもらったら『やったー！』と思いますね（笑）」（20代女性）というように、ハンドクリームのように実用性が高いものなら、プレゼントとしての意味合いも重すぎず、愛用してもらえそうです。天然素材で香りが強すぎないものを選ぶのが無難でしょう。
【９】バラのようなガチな花ではなく、小粋で持ち歩きやすい「ミニブーケ」
「花束は迷惑だけど、小さいものなら嬉しいかも」（20代女性）というように、大げさな花束ではなく、持ち歩いても邪魔にならないサイズのブーケなら歓迎されそうです。センスに自信がない場合は、おしゃれな花屋さんで、店員さんに相談して選ぶといいかもしれません。
サプライズでモノを贈るときは、とにかく相手の立場に立って考えることが大切なようです。好きな女性の好みの情報を集めて、頭をフル回転させて、気が利くプレゼントを選びましょう。（外山武史）
サプライズでモノを贈るときは、とにかく相手の立場に立って考えることが大切なようです。好きな女性の好みの情報を集めて、頭をフル回転させて、気が利くプレゼントを選びましょう。（外山武史）