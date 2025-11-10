初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は１０日、１２月４日に後楽園ホールで開催する「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３７ ーＴＨＥ ２０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹー２０周年記念大会」にみちのくプロレスに入団したＭＩＲＡＩが参戦することを発表した。

ＭＩＲＡＩは、マリーゴールドを退団し、今月２日の「みちのくプロレス」岩手県営体育館大会でみちのくプロレスへの入団が発表された。ＭＩＲＡＩは今年４月に９０歳で亡くなった団体会長の新間寿さんに導かれてプロレスラーとなった。ゆかりの深いＳＳＰＷへの参戦は３大会連続となり「ストロングスタイルプロレスさんへの参戦は３度目になります。また出場させて頂けることになり、とても嬉しいです！」と喜びを表し「１つ、今までと違うことがあります。それは、”みちのくプロレス所属”のＭＩＲＡＩであること。新しい気持ちも持って、陸奥から出陣させて頂きます！陸奥魂が燃え上がります！ＭＩＲＡＩの闘いに注目してください。皆様、応援よろしくお願い致します！」とコメントしていた。ただ、対戦カードは未定。

また、出場決定選手として藤田和之、ケンドー・カシン、間下隼人、船木誠勝、関根“シュレック”秀樹、ジャガー横田、Ｓａｒｅｅｅの参戦も発表された。

大会まで残り１か月を切り、決定した試合は２試合のみ。今後、カード発表でさらなるビッグサプライズが期待される。

◆１２・４後楽園決定済みカード

▼ＳＳＰＷ認定世界タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

スーパー・タイガー、竹田誠志 ｖｓ 村上和成、高橋“人喰い”義生

▼６人タッグマッチ ３０分１本勝負

ザ・グレート・サスケ、タイガーマスク、ハヤブサ ｖｓ 日高郁人、政宗、阿部史典