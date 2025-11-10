¡Ö°ìÅÙ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾ðÊó¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡Ä»ö¼Â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤â°õ¾Ý¤¬Ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡×Î©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá½ä¤ê¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×º´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¤¬¸«²ò
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ£±£´Ê¬¡Ë¤Ï£±£°Æü¡¢ºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Îµ¿ÏÇ¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¤òÄÉµÚ¤·¡¢£±·î¤Ë»àË´¤·¤¿¸µ¸©µÄ¤ÎÃÝÆâ±ÑÌÀ»á¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤¬£¹Æü¤ËÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Îµ¿¤¤¤ÇÀ¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê£µ£¸¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÃÝÆâ»á¤ËÈÈºá¤Î·ùµ¿¤¬³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È·«¤êÊÖ¤·È¯¿®¤·¡¢ÃÝÆâ»á¤ÎºÊ¤¬ÆâÍÆ¤Ïµõµ¶¤À¤È·º»ö¹ðÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·Ù»¡¤ÏÎ©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡£¹Æü¤ËÃÝÆâ»á¤ÎºÊ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç²ñ¸«¤·¡ÖÂáÊá¤ÎÊóÆ»¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼ç¿Í¤ÎÊ©Á°¤ËÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖËÜÅö¤ËÆ±¤¸¤³¤È¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Îµ¾À·¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÇÆ±¶É¤Îº´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÂáÊá¤ò¼õ¤±¡Ö°ìÅÙ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾ðÊó¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤½¤Î¸å¡¢»ö¼Â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«°õ¾Ý¤¬Ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡Ö¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼Ò²ñ¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ù¤²ÝÂê¤«¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£