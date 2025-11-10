【DMART-26 デュエル・マスターズTCG 神アート デュエマ × モンスターハンターワイルズ】 2026年3月中旬 発売予定 受注期間：12月1日まで 価格：7,700円

タカラトミーは、カードセット「DMART-26 デュエル・マスターズTCG 神アート デュエマ × モンスターハンターワイルズ」を2026年3月中旬に発売する。価格は7,700円。12月1日までの受注生産で、タカラトミーモール限定となる。

本製品は「モンスターハンターワイルズ」と「デュエル・マスターズ」のコラボイラストを描いたカード6枚のセット。カード表面にはそれぞれのモンスターロゴがシルク印刷で描かれている。また全てホイル仕様で、再録予定はない。

収録カード（各1枚）

・ドギラN装備【ガンランス】vs.煌雷竜 [蒼き守護神 ドギラゴン閃]

・ゲンム装備【ヘビィボウガン】vs.波衣竜 [∞龍 ゲンムエンペラー]

・鬼丸装備【双剣】vs.鎖刃竜 [偽りの希望 鬼丸「終斗」]

・ドギラH装備【大剣】vs.獄焔蛸 [紅き団長 ドギラゴン悪]

・ボルシャック装備【太刀】vs.護火竜 [ボルシャック・ドリーム・ドラゴン]

・キーナリー装備【ハンマー】vs.凍峰竜 [終末縫合王 ザ=キラー・キーナリー]

TM & (C)2026 Wizards of the Coast/Shogakukan/WHC (C)CAPCOM