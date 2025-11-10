¡Ö¥·¥Ã¥Ý¤Ä¤«¤ó¤Ç¤ä¤ë¡Ä¡×²ø¤·¤¤¹ÔÆ°¤ò¤È¤ëÉ×¤ÎÄÉÀ×³«»Ï¡ª¡Ã¸øÌ³°÷¤ÎÉ×¤È½¤Íå¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
Éâµ¤µ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË®É×¤È°ìÅÙ¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï·èÎö¡£²ÂÆà¤µ¤ó¤ÏÀ±Ìî¤Î¶¨ÎÏ¤ÇÄ£ÍÑ¼Ö¤ËGPS¤ò»Å³Ý¤±¡¢¾Úµò½¸¤á¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
©hatake_0123_
GPS¤ò¤Ä¤±¤¿Ä£ÍÑ¼Ö¤Î¹ÔÊý¤Ï¡¢À±Ìî¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÂÆà¤µ¤ó¤ÏÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í½ÁÛÄÌ¤ê¤Î»þ´Ö¤ËÍè¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¹¤°¤Ë¸½¾ì¤Ë·Þ¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¥¿¥¯¥·ー¥¢¥×¥ê¤âÆþ¤ì¤Æ½àÈ÷ËüÃ¼¤ÇÂÔ¤Ä²ÂÆà¤µ¤ó¡£¤½¤³¤Ø1·ï¤ÎÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
À±Ìî¤¬Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Þ¥Ã¥×¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Ë®É×¤¬¤¤¤ë¾ì½ê¤òÇÄ°®¤·¤¿²ÂÆà¤µ¤ó¡£20Ê¬¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢¾Úµò¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤Î¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²ø¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¼Ö¤òÄä¤á¤¿¤È¤¤¤¦Ë®É×¡£À±Ìî¤«¤éÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤¿²ÂÆà¤µ¤ó¤Ï¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤Ç¤â¥·¥Ã¥Ý¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¤ÈµÞ¤®¤Þ¤¹¡£²ÂÆà¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤«¤º¡¢¸«²¼¤¹¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿Ë®É×¤ò¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ºÊ¤ò¸«²¼¤¹Éâµ¤É×¤òÀ®ÇÔ
¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦²ÂÆà¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ¶áÉ×¡¦Ë®É×¤ÎÂÖÅÙ¤¬Îä¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤Î»Ä¶È¤¬Áý¤¨¡¢µ¢¤ê¤âÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤¢¤ëÆü¡¢µ¢Âð¤·¤¿Ë®É×¤«¤éÀÐ¤±¤ó¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìä¤¤¤«¤±¤Æ¤â¤Ï¤°¤é¤«¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²ÂÆà¤µ¤ó¤ÎÉÔ°Â¤ÏËÄ¤é¤à¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿¦¾ì¤ÎÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿¹á¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ë®É×¤Î¡Ö»Ä¶È¡×¤Ï¤É¤¦¤ä¤é±³¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£¤µ¤é¤Ë¸åÇÚ¤ÎÀ±Ìî¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢²ÂÆà¤µ¤ó¤ÏÉ×¤Î¹ÔÆ°¤òÄ´¤Ù»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É×ÉØ¤È¤·¤Æ¤¤Á¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È´ê¤¦²ÂÆà¤µ¤ó¤Ï¡¢Ë®É×¤ÈÏÃ¤½¤¦¤È²¿ÅÙ¤â»î¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤ÏÏÃ¤òÈò¤±¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿¤â¤ä¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¹â°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤òÊø¤·¤Þ¤»¤ó¡£Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÂÆà¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼«¤é¾Úµò¤ò½¸¤á¤ë·è°Õ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¿¿¼Â¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌµ»ë¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜÍè¡¢É×ÉØ¤ÏÂÐÅù¤ÊÎ©¾ì¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢ÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢²ÂÆà¤µ¤ó¤ÎÉÔ°Â¤äµ¿Ìä¤Ë¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤»¤º¡¢¸«²¼¤¹¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤ëË®É×¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÀ¿¼Â¤µ¤Ë·ç¤±¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢½ý¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¤â¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÀµÄ¾¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë²ÂÆà¤µ¤ó¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤äÂÖÅÙ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£
µ»öºîÀ®: sa-i
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë