¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡¡Î©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤âÂáÊá¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¤ÏÎ¨Ä¾¤Ë¶Ã¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê41¡Ë¤¬10Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦14¡Ë¤Ë½Ð±é¡£À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê58¡Ë¤¬Ì¾ÍÀÔÌÂ»¡Ê¤¤½¤ó¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÊ¼¸Ë¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯1·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃÝÆâ±ÑÌÀ¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ËÂÐ¤·¡¢À¸Á°¡¢»àË´¸å¤â³¹Æ¬±éÀâ¤Ê¤É¤ÇÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÝÆâ¤µ¤ó¤ÏÃæ½ý¤ò¼õ¤±¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯1·î¤Ë»àË´¤·¤¿¡£ÃÝÆâ¤µ¤ó¤ÏÆ±¸©¤ÎºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éÌäÂê¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤¿É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¥«¥º¤Ï¡ÖÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¡£¡Öºá¾õ¤¬¤É¤¦¤¢¤ì¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë±¾¡¹¤è¤ê¤âÁ°¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤âÂáÊá¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¤ÏÎ¨Ä¾¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤Ï¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ç¤â¶áÇ¯¡¢ÁªµóÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢SNS¤Î»È¤¤Êý¡¢¤¢¤êÊý¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢SNS¤òµ¬À©¤·¤Æ¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸ÀÏÀÅýÀ©¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ì¤âÉÝ¤¤¹Í¤¨Êý¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¾ðÊó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦Çû¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¤½¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¿¨¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¤É¤¦¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤³¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥«¥º¤Ï¡ÖSNS¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ã¤Æ¤â¤¦Æñ¤·¤¤¡£Â®ÅÙ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ®¤¤¤«¤é¡£¼«Ê¬¤ÎÍý²ò¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£