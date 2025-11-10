俳優の谷原章介（53）が10日、メインキャスターを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者（58）が名誉毀損（きそん）の疑いで兵庫県警に逮捕されたことにコメントした。

立花容疑者は今年1月に亡くなった竹内英明元兵庫県議に対し、生前、死亡後も街頭演説などで名誉を傷つけた疑いが持たれている。竹内さんは中傷を受けうつ状態になり、今年1月に死亡した。竹内さんは同県の斎藤元彦知事のパワハラ問題などを調査していた百条委員会で、委員長を務めていた。

谷原は「竹内さんは『めざまし8』の時代に、斎藤知事の問題を扱っていた時に取材でご対応いただいたりとか、リモートでご出演いただいたりだったり、とても誠実な方で、斎藤さんの問題がどうだったのかとか、もしくは今回のことで実際斎藤さんが立花さんが言うように、黒幕だったのかどうなのか、それはきちんと警察が判断をしていくことだと僕は思うんですけれども」とコメント。その上で「そういったご協力いただいてた方がこういう残念なことになってしまった時に、なんか責任の一端であったり、もしくは僕たちの無力さみたいなものを僕はすごい感じた」とした。

立花容疑者の発言はSNSでさらに拡散され、誹謗（ひぼう）中傷が広がった。「やっぱり一人一人が自律的に、きちんとテレビの情報だろうがネットの情報だろうが、いろんな情報を見た時に、いくらショッキングで強い情報でも、一旦ちょっと距離を置いて冷静になるっていうことを、僕はする必要があるんじゃないかなと思うんですよね。性善説だけじゃなくてね。本当に難しい問題ですね」と話した。