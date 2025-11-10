NMB48・2代目キャプテン小嶋花梨、卒コンに山本彩・渋谷凪咲らOGも登場 9年半の思い伝える「全力を注げました」【セットリストあり】
アイドルグループ・NMB48が、9日に大阪・オリックス劇場で『NMB48 小嶋花梨卒業コンサート〜大好きなNMB48へ〜』を開催した。
【ライブ写真】衣装もたくさん！卒コンで美しい姿を見せた小嶋花梨
NMB48に加入して約9年半、初代キャプテンの山本彩からバトンを受け継ぎ、キャプテンとしても約7年、グループを牽引した小嶋。卒業コンサートでは、NMB48のメンバーはもちろん、山本彩や渋谷凪咲、吉田朱里らOGたちもゲスト出演、その人柄がにじみ出た温かな時間となった。
「キャプテンとは」という問いに答えるインタビューが上映されたのち、「Overture」が流れ、コンサートがスタート。赤色のペンライトに染まる中、「僕らのユリイカ」から始まり、「高嶺の林檎」「憧れのポップスター」「重力シンパシー」を披露、小嶋は弾けるような笑顔を見せた。続いて11期研究生が登場、自己紹介したのちに「届かなそうで届くもの」をフレッシュにパフォーマンス。
小嶋、平山真衣、和田海佑による王道のアイドルソング「ハート型ウイルス」や、後輩たちをバックダンサーに従え、ロックな世界観でかっこよさを際立たせた「プライオリティー」などを聴かせたコーナーもあり、こちらは小嶋の思い出のユニット曲で構成。ソロでの「わるきー」では、自らを「わるりん」と称し、会場を沸かせた。
次は和太鼓と和傘の演出が光った「難波愛」から始まり、「ガールズルール」（乃木坂46）では「次世代メンバー、2025、行くぞー！」と小嶋のかけ声で、後輩たちと全力パフォーマンス。「てっぺんとったんで」では、ファンとのコールを楽しんだ。
キャプテンの葛藤を独白した映像では、キャプテンとして初めて迎えた9周年コンサートでの出来事や、その半年後に訪れた緊急事態宣言での戸惑いなどが語られ、「キャプテンとしては変わらず夢も目標も語っていくことが自分の役目だと思っていたけど、その期間はどこか自信を失っていて、プレッシャーでもあったのかなって今は思います」と心境を明かした。そんな気持ちを払拭するかのような「欲望者」「挑発の青空」では、ダンサブルなステージングを見せ、早着替えで「最高に下品なアタシ」を歌唱、大人っぽい魅力を振りまいた。
「夏のDestination」に続いて、特別ゲストが次々登場。「卒業旅行」では上西怜が駆けつけ、同期のメンバー水田詩織と3人で声を重ねる。「恋なんかNo Thank You!」では吉田朱里。コメント映像と思いきや実は生中継という演出で沸かせた渋谷がステージに登場。さらに加藤夕夏、石田優美も駆けつけ、小嶋のグループ卒業を祝った。OGたちに囲まれ妹のような表情を見せる小嶋、みるみる目に涙が…。そして、石田、加藤、吉田、渋谷、現メンバーの川上千尋と共に「しがみついた青春」を歌唱、「大切な曲を一緒に歌えてうれかったです」と感無量の表情を浮かべた。
2018年に山本彩からキャプテンを引き継いだ小嶋。その当時の模様を振り返る映像も紹介された。サプライズゲストの山本がステージに登場すると、大歓声が沸き起こる。そして、「夢は逃げない」をデュエットで届けると、曲の途中からは現メンバーもステージへ。山本、小嶋、塩月希依音という三代にわたるキャプテン揃い踏みが実現した。
その後、小嶋が初のセンターの座を獲得した24年10月リリースの「がんばらぬわい」から「初恋至上主義」「抱きしめちゃいけない」と3曲続けて披露。本編の最後は「アイドルとして最後は皆さんのコールという名の愛をいっぱい浴びたいと思ってこの楽曲を選びました！」と小嶋、「青春のラップタイム」をメンバー全員で歌い切った。
アンコールではデニムドレスで登場した小嶋。最後のスピーチでは「こんなに自分の何もかもを注げるものに出会えたことが本当に幸せだと思うし、もう二度と出会えないんじゃないかなと思うぐらい全力を注げました。ファンの皆様にも、メンバーの皆にも、ずっと追ってきた夢や景色を見せられることができなかったけど、今日、この日までグループを守り続けることができたことは誇りに思います。そばにいてくれたメンバーのみんなが支えてくれて、愛ある声援でどんな時も応援してくれたファンの皆さんのおかげで、ここまで頑張れました。本当にありがとうございます。これからも後輩の皆が歴史を繋いでくれるので、私も皆さんと一緒に見守っていきたいと思います」と語った。
続けて、「ファンの皆さんに感謝の気持ちを込めて歌いたいと思います」と、「みんな、大好き」を涙まじりに歌唱。メンバー全員との「結晶」「ずっとずっと」のあとには、小嶋からメンバーへサプライズがあり、一人一人に当てたメッセージを紹介。一方、坂田心咲もサプライズで小嶋に手紙を読み上げ、感謝の気持ちを伝えた。
最後は「私のNMB48人生が始まった曲で終わりたいと」と、オープニングでも披露した「僕らのユリイカ」を。スポットライトに照らされて、階段を静かに上がっていく小嶋。「9年半、NMB48に思う存分向き合えて幸せでした。たくさんの愛を注いでくれてありがとうございました。皆さん大好きです」とメッセージを贈り、卒業コンサートの幕を閉じた。
キャプテンとして約7年、NMB48を支えてきた小嶋。自身の歩みを象徴する楽曲と、メンバーや卒業生たちと共にアイドル人生の集大成をまっすぐに届けたラストステージは、笑顔と涙に彩られた特別な時間となり、この日もまた、NMB48の歴史に深く刻まれた。
【セットリスト】『NMB48 小嶋花梨卒業コンサート〜大好きなNMB48へ〜』
M00：Overture
M01：僕らのユリイカ
M02：高嶺の林檎
M03：憧れのポップスター
M04：重力シンパシー
M05：届かなそうで届くもの
M06：ハート型ウイルス
M07：クロス
M08：10クローネとパン
M09：夢へのプロセス
M10：プライオリティー
M11：わるきー
M12：難波愛
M13：僕だって泣いちゃうよ
M14：ガールズルール/乃木坂46
M15：てっぺんとったんで
M16：欲望者
M17：挑発の青空
M18：※ダンス
M19：最高に下品なアタシ
M20：夏のDestination
M21：卒業旅行
M22：恋なんかNo thank you!
M23：渚サイコー！
M24：しがみついた青春
M25：夢は逃げない
M26：がんばらぬわい
M27：初恋至上主義
M28：抱きしめちゃいけない
M29：青春のラップタイム
EN1／M30：みんな大好き
EN2／M31：結晶
EN3／M32：ずっとずっと
EN4／M33：僕らのユリイカ
