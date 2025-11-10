レインボー・池田直人、“グルテンフリー生活”の心境告白 1年小麦取らず「それが伏線回収になって…」
お笑いコンビ・レインボー(池田直人、ジャンボたかお)が10日、都内で行われた『サトウの切り餅いっぽん』新WEBCM発表会＆記念日制定式に出席。池田が小麦を摂取しないグルテンフリーの生活を実践していることを明かした。
【写真】どんな表情⋯!?スティック切り餅を頬張るレインボー
レインボーが公の場に姿を見せるのは、3位となった10月の『キングオブコント2025』後初めて。池田は今年に入ってグルテンフリーを行っていると告白。後輩芸人から「餅とあんこがいい」と勧められ、もちを食べていたことを紹介した。
今回、切り餅のCMに出演することになり「それが伏線回収になってCMが決まってとてもうれしかった。今年1年はキツかった。ラーメンやパンが食べられなくて」と心境を明かした。
レインボーが出演する新CMは11日からYouTubeやTVer、ABEMAなどで放映される。『サトウの切り餅いっぽん』は、スティックタイプで食べやすい新しい餅。正月だけでなく、日常の食卓にも気軽に取り入れられるよう、11月11日を“サトウの切り餅いっぽんの日”としてPRする。レインボーのほか、サトウ食品経営企画部の浅川梨乃氏が登壇した。
