°¦»Ò¤µ¤Þ¡¡¥é¥ª¥¹¸ø¼°Ë¬Ìä¤Ë¤¢¤¿¤êÉðÂ¢ÎÍÊèÃÏ¤ò»²ÇÒ¡¡Á½ÁÄÉãÊì¤Î¾¼ÏÂÅ·¹Ä¡¦¹á½ß¹Ä¹¡¤ËÊó¹ð¡¡17Æü¤«¤é½é³¤³°¸øÌ³
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤±¤µ¡Ê10Æü¡Ë¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥é¥ª¥¹¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤¹¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤È¹á½ß¹Ä¹¡¤ÎÎÍ¤¬¤¢¤ëÅìµþ¡¦È¬²¦»Ò»Ô¤ÎÉðÂ¢ÎÍÊèÃÏ¤ò»²ÇÒ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¡Ê10Æü¡Ë¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢¥°¥ì¡¼¤Î»²ÇÒÉþ»Ñ¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÍ¤ÎÁ°¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿Ê¤ß¡¢¶Ì¶ú¤òÊû¤²¤Æ¿¼¡¹¤ÈÇÒÎé¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥ª¥¹¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤µ¤ì¤ëÆüÄø¤Ïº£·î17Æü¤«¤é22Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¼óÅÔ¡¦¥Ó¥¨¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ç¥È¥ó¥ë¥ó¹ñ²È¼çÀÊ¤ÎÉ½·ÉË¬Ìä¤äÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ë¤Î¤¾¤à¤Û¤«¡¢¸ÅÅÔ¡¦¥ë¥¢¥ó¥Ñ¥Ð¡¼¥ó¤Ç¸©ÃÎ»ö¤È¤ÎÃë¿©²ñ¤Ê¤É¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè»þ¤ËÅê²¼¤µ¤ì¤¿ÉÔÈ¯ÃÆ¤¬¸½ºß¤â¹ñÆâ¤ËÂ¿¿ô»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡ÖCOPE¥Ó¥¸¥¿¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ä¡¢ÆüËÜ¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¾®»ùÉÂ±¡¤Î»ë»¡¤Ê¤É¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î³¤³°¤Ç¤Î¸øÌ³¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£