〈池袋・ガールズバー〉「ブスで売上もないクセに…」新人従業員に400人相手に売春させ逮捕されたNo.1嬢と“ポエマー店長”…酒ビンで殴られ、給料も未払いのブラックすぎる職場【2025年10月ベスト記事2位】

店の女性従業員に日常的に暴力をふるい、今年5月から7月にかけて、大久保公園（新宿区）の路上などで売春させたとして、警視庁は、池袋にあるガールズバー「イーウェーブモーニング」で店長を務める鈴木麻央耶容疑者（39）と従業員の田野和彩容疑者（21）を売春防止法違反（管理売春）の疑いで逮捕し、15日に発表した。4月から女性従業員に「売春しろ」とも指示をさせていたという。

被害女性は3カ月で400人と売春させられ、600万円ほどを売り上げていた

警視庁保安課によると、2人は共謀し、20代の女性従業員を店内に寝泊まりさせたうえで、GPS装置で位置情報を監視。大久保公園の路上で客待ちさせ、売春させた。被害女性は3カ月で400人と売春し、600万円ほどを売り上げていた。そして、そのほとんどを2人に送金していたという。

被害女性の住居は店長の鈴木麻央耶容疑者（39）が去年11月に無断で解約し、店の1畳ほどしかないバックヤードで寝泊まりさせていた。

「被害女性は今年7月に、大久保公園の路上付近で客待ちをしていたことから、売春防止法違反で逮捕されています。当初の取り調べでは『生活費のためにやった』と嘘をついていました。ところが、1カ月後には『指示を受けていた』と管理売春の実態を打ち明けました。

逮捕時には被害女性の身体には20カ所以上の打撲痕が見つかっています。女性は心身が疲弊し、周囲に相談ができない状態でした」（社会部記者）

被害女性が池袋のガールズバー「イーウェーブモーニング」で働き始めたのは、去年9月のことだった。午前5時から午後8時まで営業する店舗で、別のガールズバー店舗から“間借り”して営業していたという。

働き始めてから1カ月後、売上があがらなかった被害女性は鈴木容疑者や田野容疑者からこんな言葉を言われるようになった。

「ブスで客がつかないから風俗で働くか立ちんぼするか選べ」

店のナンバー１だった田野容疑者

過去に「イーウェーブモーニング」で働いていた元従業員のＡさんが証言する。

「イーウェーブモーニングは2020年にオープンした店で、時給がなく完全歩合給です。売上が多ければ多いほど収入が増え、売上がない人は給与がゼロ。『貢献していないなら店にいても意味がない』と言われ、これまでも多くの人が辞めていきました。

被害女性の子も『ブスで売上もないくせに』と店長と田野さんにお客さんの目の前でキレられたり、非常階段に店長からよく呼び出されシャンパンの瓶で頭を殴られたり、蹴られたりしていました」

Ａさんが働いていた当時、店には被害女性を含め5人の女性がキャストとして勤務していたという。今回逮捕された従業員の田野容疑者もマイカ（源氏名）としてカウンターに立って、接客をしていたという。

同店の料金システムは、1時間3000円の飲み放題だが、女性従業員へのキャストドリンクは1杯3000円からと“高め”の設定だった。この、会計（売上）の半分ほどが、給与になっていたという。

「売上の1位はずっとマイカさん（＝田野容疑者）でした。他の子がマイカさんの売上を抜くところは、見たことがありません。マイカさんはマネージャーに去年夏ごろ昇格し、店の純利益の一定割合がマイカさんに入る仕組みになり、より熱心に面倒をみるようになったんです。

未経験の子には、客とのLINEの返し方など色恋営業寄りの文面までマイカさんが細かく教えていました。営業時間外のアフターなどを戦略として勧めることも。売上のある子は出勤時間が自由で、私は指名の時間に合わせて昼過ぎから入ることもありました。

今回の被害女性はオープンからラストまでいるように言われていましたね。また体型維持を理由に食事管理をマイカさんがしており、レシートで食事内容を確認していました」（Ａさん）

「努力しないものには幸せは訪れない」ポエマー店長

田野容疑者がマネージャーに昇格してから、鈴木容疑者は店に姿を見せる頻度が下がっていったという。

「店長は頻繁に近くを飲み歩いていたり、『偵察に行ってくる』などと急に同業の偵察に行ったりし、店長自身の客や田野さんの太客が来るときには店に現れる感じでした。店長は、激しく怒るタイプで、急にスイッチが入るようにキレるから、店は彼がいなくて平和になりました。

たしか独身でバツイチ、スポーツカーを乗り回していた印象です。店長はとにかくポエマーで、ブログに自分のポエムをよく投稿していたんです。『努力しないものには幸せは訪れない』『努力すれば結果は必ずついてくるもの』『結果がないものは努力してると言えない』という自己啓発に近い内容をほぼ毎日書いていました」（Ａさん）

一方で、この元従業員は店長の鈴木容疑者から給料を支払われず、店を退職した。その額は30万円で、いまだに支払われていないという。

鈴木容疑者は警視庁の調べに対して、「売春させていないし、寝泊まりなどさせていない」と容疑を否認、田野容疑者は容疑を認めているという。

※「集英社オンライン」では、今回の事件についての情報を募集しています。下記のメールアドレスかX（旧Twitter）まで情報をお寄せください。



メールアドレス：

shueisha.online.news@gmail.com



X（旧Twitter）

@shuon_news

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班