Â´¶È¸å¤Î¿ÊÏ©¤ä¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤Ê¤É¡¡¾®Ãæ³ØÀ¸¤ÈÊÝ¸î¼ÔÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¹â¹»Å¸¡×
¼õ¸³¤ä¿Ê³Ø¤ò¹µ¤¨¤ë¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ë¡¢¿ÊÏ©¤ò¹Í¤¨¤ë»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È8Æü¡¢ËÌÀªÃÏ°è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹â¹»¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡Ö¹â¹»Å¸¡×¤¬»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¹»¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤éÄ¾ÀÜ¡¢³Ø¹»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¿ÊÏ©¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢»ÍÆü»Ô»Ô¤È»°½Å·´¤ÎPTA¤Ê¤É¤Çºî¤ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ËÌÀªÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë¸©Î©¤È»äÎ©¤Î¹â¹»¤¢¤ï¤»¤Æ36¹»¤¬¥Ö¡¼¥¹¤òÀß¤±¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤«¤éÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤Î»ùÆ¸À¸ÅÌ¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ê¤ÉÌó1500¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿¿Æ»Ò¤é¤Ï¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë³Ø¹»¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç³Ø¹»¤ÎÆÃ¿§¤äÂ´¶È¸å¤Î¿ÊÏ©¡¢¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¿´¤Ë¼ÁÌä¤·¡¢¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¡¦¥é¥Ü¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¤·¤¿»ùÆ¸À¸ÅÌ¤¬±Ñ¸ì¹Ö»Õ¤é¤È¤È¤â¤Ë¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤¿±Ñ²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î³Ø¹»¤ò¸«¤ÆÏÃ¤·¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¾Íè¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ëµ¡²ñ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÍèÇ¯¤â³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
