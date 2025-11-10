¡Ö¶¯¤µ¤ÏÍ¥¤·¤µ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¡×²Æì¶õ¼ê¤æ¤«¤ê¤Î¸òÎ®Âç²ñ¡¡»°½Å¡¦»ÍÆü»Ô»Ô
²Æì¶õ¼ê¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¯¤àÆ»¾ì¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¶õ¼ê¤Î¸òÎ®Âç²ñ¤¬¡¢9Æü¡¢»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶õ¼ê¤ÎÆ»¾ì¤ò»ÍÆü»Ô»Ô¤Ê¤É¤ÇÅ¸³«¤·¡¢ÉðÆ»¤Î¿¶¶½¤ä¿Íºà°éÀ®¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëNPOË¡¿ÍÍ¥¿¿²ñ¤¬¡¢ÉðÆ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤è¤¦¤ÈËèÇ¯³«¤¤¤Æ¤¤¤ëÂç²ñ¤Ç¤¹¡£
³«²ñ¼°¤Ç¤ÏÂç²ñ¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ë³°´ÖÅ¯¹°¤µ¤ó¤¬¡Ö»²²Ã¼Ô¤¬Ç¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¡¢¸òÎ®¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æüº¢¤Î·Î¸Å¤ÎÀ®²Ì¤ò»×¤¦Â¸Ê¬È¯´ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9Æü¤Ï29¤ÎÃÄÂÎ¤«¤é202¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¡¢Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ24¤Î¥¯¥é¥¹¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢µ»¤¬·è¤Þ¤ë¤ÈÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ê²ñ¾ì¤ÏÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±ç¤âÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¡¼¥ÈÉÕ¶á¤Ç¤Ï»ÍÆü»Ô»Ô¤Î¾ã¤¬¤¤¼Ô½¢Ï«»Ù±ç»ÜÀß¤ò´Þ¤á¤¿4¤Ä¤Î¥Ö¡¼¥¹¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂç²ñ¤Î¼ý±×¶â¤ÏÁ´¤Æ»ÍÆü»Ô»Ô¼Ò²ñÊ¡»ã»ö¶È¿¶¶½´ð¶â¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Í¥¿¿²ñÂåÉ½¤ÇÂç²ñ¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤Î¸ÅÀî¾°¼ù¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶¯¤µ¤ÏÍ¥¤·¤µ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉðÆ»¤ò¤¿¤·¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ì¤òÀ¤¤ÎÃæ¤Î¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
