〈ラブホ前橋市長・ホテル動画〉ついに男性職員との密会動画が流出か…16分30秒の映像が物語る小川市長の“ウソ”「ホテルを出る際は異常に警戒して…」 【2025年10月ベスト記事1位】

“ラブホ不倫報道”以降、連日話題の前橋市の小川晶市長(42)は、24日の会見で男性職員とラブホテルへ行ったことを認めたものの、男女関係はなかったと否定。さらに会見では「車に乗り込むときに職員がドアを開けて、私が乗り込んだというのも違う」とも説明していたが……。ここに1本の動画がある。前橋市内の財界関係者が所持していたこの映像には、ラブホテルを出る際に周りの目を気にしてか腰を低くし、男性職員が開けた後部座席のドアに隠れるように車内へ移動する小川市長の姿があった。

16分30秒の動画には、ホテルから出る小川市長の姿が鮮明に…

ニュースサイト「NEWSポストセブン」が24日、前橋市の小川晶市長（42）が部下で市役所幹部職員の男性と同市内のラブホテルを訪れたことを報道。小川市長は24日夜に、緊急の記者会見を開いた。

市長は会見で男性職員とラブホテルへ行ったことを認めたものの、男女関係はなかったと否定した。

また、「報道の中でこれが違うという点はあるか？」との記者の質問に対し「私が例えば公用車から降りるときに、眼鏡やマスクをしていたということについては違います。 あとは駐車場から職員の車に乗り込むときに職員がドアを開けて、私が乗り込んだというのも違うと思います」とも説明していた。

だが、この小川市長の発言の“矛盾”を裏付ける動画が、市内の一部財界人や有力者のあいだで出回っている。ここには渦中の男性職員と共に退室する様子が鮮明に撮影されており、尺は16分30秒に編集されている。

撮影期間は7月24日から8月22日までの約2か月間、3か所のラブホテルにて計6回にわたり男性職員の車が記録されている。記者はその財界人と接触に成功した。

動画を所持している前橋市の財界人が明かす。

「市内在住のとある方の奥様から送られてきた動画です。奥様が夫の不倫を疑い、探偵を雇ったところ、調査の延長線上で小川市長の存在が浮かび上がり、小川市長をマークしたところ夫ではなく今回報じられた男性職員とラブホテルを退室している姿がカメラに収まりました。この動画は不倫報道後、地元の一部財界人のあいだで共有されています」

動画に映る車はすべて同じ前橋ナンバーで、公用車ではなく男性職員の車だと言われている。また、動画には、ホテルを出た男性職員が後部座席のドアを開け、小川市長が車に乗り込む様子が映っていた。

市長は会見で、「車に乗り込むときに職員がドアを開けて、私が乗り込んだというのも違う」と話していたが、動画を所持している財界人は「市長の説明は信用できませんね」と首をひねった。

色付きのメガネをかけた小川市長の姿が鮮明に…

動画は「NEWSポストセブン」が報じた「露天風呂付ラブホテル」でおなじみのホテルＡの看板からスタートする。画面の右下に表示された日時は7月24日(木)午後7時45分、ホテルＡの駐車場には男性職員の車が駐車されていた。

「2時間後にホテルＡの2階の部室をチェックアウトした二人が車に乗り込む様子が映っています。男性職員が先に左側後部座席のドアを開け、すぐに帽子を深くかぶった小柄な女性が柱の影から素早く左側の後部座席に乗りこむ。

この日の密会は女性の顔がしっかりと映っていませんが、背格好からも小川市長とされています。男性職員は、その後“ナンバー隠しプレート”をはずし、運転席に乗り込み発車、カメラの前を通り過ぎます」（動画を所持してている財界人）

シーンがかわり次に撮影されていたのは、8月11日午後2時半過ぎ。群馬県藤岡市にあるラブホテルBでの密会では決定的瞬間が記録されていた。

「撮影開始から約2時間後の午後4時半過ぎ。部屋からまず出てきたのは私服姿の男性職員でした。男性職員は警戒しているのか、柱の陰から数秒ほど撮影者のカメラに視線をむけ、周囲を異常に警戒する様子が映っています。

その後、男性職員は左側後の後部部座席を開け、女性を車内へ誘導。女性は腰を低くし車やドアの陰に隠れるように乗り込んでおり、顔を撮らせないようにしていたのかもしれません。

ただ、この日、撮影者は別角度からの2人を撮影しており、切り替わった映像には2人の鮮明な姿が映っている。女性は薄い色眼鏡をかけていますが、どこからみても小川市長でした」（前出）

小川市長に質問状を送ると…

さらに、ふたりの密会は続く。

「8月11日に続き、翌12日の午後4時44分ごろ、藤岡市内の別のラブホテルＣでも男性職員と帽子を深くかぶった女性が映っている。この日も最初に男性職員が部屋から出てきたあと、ルーティンのように後部座席を開けている。

さらに8月16日(土) にもホテルＣの“露天風呂とカラオケ付き”の割高な部屋に男性職員の車が駐車されており、さらに、8月18日(月)と8月22日（金）にはホテルＡに駐車された車が映っていた」（前出）

記者も財界人の所持する動画を確認したが、8月11日の映像は確かに小川市長に見える。

別日に撮影された帽子を深くかぶり警戒しながら歩く女性も背格好や服装からも小川市長である可能性がある。

なぜ小川市長は会見で「職員がドアを開けて、私が乗り込んでいない」と話したのか。そもそも男性職員がホテルに行った6件の相手は全て小川市長なのか。

29日、小川市長宛に前橋市役所に質問状を送ると以下の回答があった。

「先日実施しました、臨時記者会見でお答えした内容のとおりとなります」

説明が不十分な小川市長に市民は何を思うのか----。前橋市には30日の昼までに3800件以上の問い合わせがあるという。10月2日には市議向けの再説明会が予定されている。

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班