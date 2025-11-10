ゼロトルク系パターが続々と発売されるも、韓国発のパターが人気上昇中！【パター売り上げランキング】
今年はゼロトルクパターが話題になっており、秋以降もオデッセイから赤いゼロトルクとしてツアーで話題になった『スクエア2スクエア トライホット』、スコッティ・キャメロンからはロートルクの『OC（オンセット・センター）』が発売される。ゼロトルクパターの人気についてヒマラヤスポーツ&ゴルフ高崎店のゴルフ担当・冨永孝久さんに話を聞くと意外な実情が見えてきた。
【写真】『クロスパット』は、上から見てラインが真っすぐになればスクエアに構えられる
「たしかにオデッセイのゼロトルク系のパターに興味を持ってお店に来る人は多いのですが、店内で色んなパターを試打した結果、他のオデッセイパターを購入する人が多いです。ゼロトルクパターは合う・合わないの好みがはっきり分かれるので、ストロークタイプがアーク型の人ほどオーソドックスなブレード型を好む傾向があります」ちなみにヒマラヤスポーツ&ゴルフ高崎店では意外なパターが人気急上昇しているそうだ。「直近の3カ月で急激に売り上げを伸ばしているのが『クロスパット』です。アドレスしたときにアライメントを見ながら正しく構えられているかどうかを確認できるのが人気の要因です。店内で構えたり、試打をして購入される人が多いです」『クロスパット』は韓国のパターメーカーで、Amazonなど大手ショッピングサイトでも人気を集めている。今後はランキングに入ってくる可能性も高い!?【パター売り上げランキングトップ3】1位 ピン スコッツデール2位 オデッセイ Ai-ONE スクエア2スクエア3位 スコッティ・キャメロン スタジオスタイル※データ提供：矢野経済研究所、10月27日〜11月2日のデータ◇ ◇ ◇人気パターを調査。関連記事『パター迷子必見！山下美夢有も愛用の“セミアーク系マレット”&短い距離が入る”ゼロトルク”がブーム！【最新34モデル試打】』で詳細をチェックできる。
