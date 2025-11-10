“平成の怪物”松坂大輔氏が男子ゴルフの『カシオワールドオープン』へ初出場 「特別な場所で新たなチャレンジ」
＜カシオワールドオープン 事前情報◇10日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7335ヤード・パー72＞10日、11月27〜30日に高知県のKochi黒潮カントリークラブで開催される国内男子ツアー「カシオワールドオープン」に元メジャーリーガーで“平成の怪物”として知られる松坂大輔氏が出場することが、主催のカシオから発表された。
【連続写真】“平成の怪物”松坂大輔氏のドライバースイング
松坂氏は1999年にドラフト1位で西武ライオンズに入団し、高知キャンプでプロ野球選手としてのキャリアをスタートさせた。ゆかりのある高知県で、プロ野球選手としてではなく、ゴルフのレギュラーツアーに初挑戦する。これまで国内下部ツアーには、昨年の「太平洋クラブチャレンジトーナメント」と「PGM Challenge」（いずれも予選落ち）に出場。レギュラーツアーへの出場は今回が初となる。そのほか、ツアー外競技の「岩手県オープン」（今年8月）などにも参戦している。この出場に松坂氏は、「男子ゴルフのレギュラーツアーに初出場する機会をいただき、心より感謝申し上げます。高知県は、私がプロ野球選手として初めてキャンプで訪れた、思い出深い土地でもあります。この特別な場所で新たなチャレンジができることを、大変うれしく思います。まずは予選突破を目標に、一打、一打を大切にプレーしてまいります。現地で応援、お願いいたします」とコメント。高知県で繰り広げられる男子プロたちの熱戦に加え、松坂氏の活躍にも期待だ。
