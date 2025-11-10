今週の12星座占い「水瓶座（みずがめ座）」全体運・開運アドバイス【2025年11月10日（月）〜11月16日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年11月10日（月）〜11月16日（日）「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【水瓶座（みずがめ座）】
今週はモチベーションが高いため、何があっても乗り越えることができるようです。気分の波をうまくコントロールできると、良い知らせが届きそう。恋愛は、“相手がどう思っているか”よりも“自分がどう思っているのか”を意識すると◎ そうすれば、2人のパワーバランスも取れてくるようです。
★ワンポイントアドバイス★
懐かしい記憶がよみがえって“あの頃は良かった”と思うかもしれませんが、派手さはなくても、今の暮らしに楽しみがたくさんあることを忘れないようにしましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【水瓶座（みずがめ座）】
今週はモチベーションが高いため、何があっても乗り越えることができるようです。気分の波をうまくコントロールできると、良い知らせが届きそう。恋愛は、“相手がどう思っているか”よりも“自分がどう思っているのか”を意識すると◎ そうすれば、2人のパワーバランスも取れてくるようです。
懐かしい記憶がよみがえって“あの頃は良かった”と思うかもしれませんが、派手さはなくても、今の暮らしに楽しみがたくさんあることを忘れないようにしましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/