Åìµþ¶â¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¾å¾º
Åìµþ»þ´Ö10:53¸½ºß
Åìµþ¶âÀèÊªOCT 26·î¸Â¡ÊTOCOM¡Ë
1¥°¥é¥à¡á20355.00¡Ê+268.00¡¡+1.33%¡Ë
£Î£Ù¶âÀèÊªDEC 25·î¸Â¡Ê£Ã£Ï£Í£Å£Ø¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á4059.70¡Ê+49.90¡¡+1.24%¡Ë
¢¨Åìµþ¶âÀèÊª¤Ï5Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃÙ¤ì
ÊÆÏ¢Ë®À¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿²ò½ü¤ÎÆ°¤¤¬¶â¹â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅ¸³«¡¢Åìµþ¶â¤Ï¥É¥ë±ß¤Î·øÄ´¤ÊÆ°¤¤â»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Åìµþ¶âÀèÊªOCT 26·î¸Â¡ÊTOCOM¡Ë
1¥°¥é¥à¡á20355.00¡Ê+268.00¡¡+1.33%¡Ë
£Î£Ù¶âÀèÊªDEC 25·î¸Â¡Ê£Ã£Ï£Í£Å£Ø¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á4059.70¡Ê+49.90¡¡+1.24%¡Ë
¢¨Åìµþ¶âÀèÊª¤Ï5Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃÙ¤ì
ÊÆÏ¢Ë®À¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿²ò½ü¤ÎÆ°¤¤¬¶â¹â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅ¸³«¡¢Åìµþ¶â¤Ï¥É¥ë±ß¤Î·øÄ´¤ÊÆ°¤¤â»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë