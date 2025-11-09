エールディヴィジ 25/26の第12節 ユトレヒトとアヤックスの試合が、11月9日20:15にガルゲンワールド・スタディオンにて行われた。

ユトレヒトはエイドリアン・ブレイク（FW）、セバスティアン・ハラー（FW）、ミゲル・ロドリゲス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアヤックスはワウト・ウェフホルスト（FW）、ミカ・ゴドツ（FW）、オスカル・グロフ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、アヤックスに所属する板倉 滉（DF）はベンチからのスタートとなった。

前半終了間際にスコアが動く。45+1分に試合が動く。ユトレヒトのスフィアン・エルカルアニ（DF）のアシストからマティス・ディデン（MF）がヘディングシュートを決めてユトレヒトが先制。

ここで前半が終了。1-0とユトレヒトがリードしてハーフタイムを迎えた。

54分ユトレヒトが追加点。スフィアン・エルカルアニ（DF）のアシストからセバスティアン・ハラー（FW）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

しかし、56分、アヤックスのユーリ・レヘール（MF）のアシストからミカ・ゴドツ（FW）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。ユトレヒトが2-1で勝利した。

なお、アヤックスに所属する板倉 滉（DF）は出場しなかった。

