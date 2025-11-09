¡Ú¥´¥ë¥ÕÂ®Êó¡Û ¥¢¥Ö¥À¥ÓHSBCÁª¼ê¸¢ 4ÆüÌÜ
Âç²ñÌ¾¡§¥¢¥Ö¥À¥ÓHSBCÁª¼ê¸¢
´ü´Ö¡§11/6～11/9
¥³ー¥¹¡§¥ä¥¹¥ê¥ó¥¯¥¹
¥äー¥É¡§7425
¥Ñー¡§72
¥¢¥Ö¥À¥ÓHSBCÁª¼ê¸¢ ¤ÎºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¡¢9Æü¡¢ ¥ä¥¹¥ê¥ó¥¯¥¹¡Ê7425¥äー¥É¡¢¥Ñー72¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥¢ー¥í¥ó ¥é¥¤¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï 5¥¢¥ó¥Àー¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¡£¥Èー¥¿¥ë25¥¢¥ó¥Àー¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¾Þ¶â1,318,103¥æー¥í¤ò³ÍÆÀ¡£
2°Ì¤Ï0ÂÇº¹¤Ç¥È¥ßー ¥Õ¥êー¥È¥¦¥Ã¥É¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¡¢3°Ì¥¿¥¤¤Ï¥Ë¥³¥é¥¤ ¥Û¥¤¥¬ー¥ë¥È¡Ê¥Ç¥ó¥Þー¥¯¡Ë¡¢¥í¥êー ¥Þ¥¥í¥¤¡ÊËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤Ç1ÂÇº¹¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÃæÅç ·¼ÂÀ¤Ï¥Èー¥¿¥ë19¥¢¥ó¥Àー¤Ç¼ó°Ì¤È6ÂÇº¹¤Î12°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2025-11-09 22:38:06 ¹¹¿·