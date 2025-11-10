Î©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¡ÖÀè·î¤Î¥É¥Ð¥¤Î¹¹Ô¤ÇÆ¨Ë´¤ò·Ù²ü¤«¡×¡Ö2027Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤ËÍºá³ÎÄê¤¹¤ì¤Ð£³Ç¯°Ê¾å¤Ï½Ð¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¡×¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüË¡Ì³ÉôÄ¹ÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ
¡¡ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤È¤Î¡Ö2ÇÏÎÏ¡×Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤«¤éÌó1Ç¯¡£¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤ÎÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£11·î9Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤Ï¡¢ºØÆ£ÃÎ»öºÆÁª¸å¤Ë¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿ÃÝÆâ±ÑÌÀ¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ²ñµÄ°÷¤Ë´Ø¤¹¤ëµõµ¶¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»ÍÆµ¿¤Ç¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê58¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£ÁÜºº¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüË¡Ì³ÉôÉôÄ¹¤ÎÀ¾ÏÆµüÊåÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ä¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÃÝÆâ±ÑÌÀ¡¦¸µ¸©µÄ¤ÎHP¡¡µÄ°÷¼¿¦Ä¾Á°¤Þ¤ÇÉÑÈË¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¶»¤¬ÄË¤à¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤ÎÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
°ËÅì»ÔÄ¹Áª¤Î¹ð¼¨Á°¤Ë
¡¡Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÏÃÝÆâ»á¤ËÂÐ¤·¡¢À¸Á°¤·¤Æ¤¤¤ëºòÇ¯12·î¤Ë¡Ö·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¿¤Ö¤ó´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Îº£Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤¦¤âÌÀÆüÂáÊá¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤Ïµõµ¶¤ÇÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Ë¤¢¤¿¤ëµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©·Ù¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤«¤éÇ¤°Õ¤Ç»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÂáÊá¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁÜºº¤ÇÌ¾ÍÀÔÌÂ»ºá¤ÎÍÆµ¿¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤³¤È¡£ÍÆµ¿¼Ô¤ò¶¯À©Åª¤Ë¹´Â«¤¹¤ë¡ÖÂáÊá¡×¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤Ë»ö·ï¤Î»ñÎÁ¤ò¼¨¤·¤ÆÂáÊá¤ÎÉ¬Í×À¤òÀâÌÀ¤·¡ÖÂáÊá¾õ¡×¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬¸¶Â§¤À¡£¤³¤Î¡ÖºÛÈ½½ê¤«¤éÂáÊá¾õ¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤À¤±¤Î»ñÎÁ¡×¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁÜºº¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÎ©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÈÁªµó¡×¤Î´Ø·¸¤¬±Æ¶Á¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£ÍÆµ¿¼Ô¤¬Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÂáÊá¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÁªµó´ü´ÖÃæ¤ÎÂáÊá¤Ï¡ÖÁªµóË¸³²¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÏºòÇ¯¤ÎÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¸å¤â¿ô¡¹¤ÎÁªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¡¢º£·î3Æü¤Ë¤Ï³ØÎòº¾¾ÎÌäÂê¤ÇÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬¼º¿¦¤·¤¿°ËÅì»ÔÄ¹Áª¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£°ËÅì»ÔÄ¹Áª¤Î¹ð¼¨¤Ï12·î7Æü¤ÎÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÂáÊá¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥É¥Ð¥¤¤Îµ²±¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¼Â¤ÏÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È»ä¤¬¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥É¥Ð¥¤ÅÏ¹Ò¡×¤À¡£Î©²Ö¹§»Ö»á¤Ï10·îËö¤Ë¥É¥Ð¥¤¤Ë½Ð¹ñ¡¢¸½ÃÏ¤Î¿ÍÌ®¤È¤Î¸òÎ®¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òSNS¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£¥É¥Ð¥¤¤È¸À¤¨¤Ð2022Ç¯¤Î»²±¡Áª¤ËNHKÅÞ¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤ÆÅöÁª¤·¤¿¥¬¡¼¥·¡¼¤³¤ÈÅìÃ«µÁÏÂ»á¤¬µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¡£¥¬¡¼¥·¡¼»á¤Ï»²±¡ÁªÅöÁª¸å¤â¥É¥Ð¥¤¤ËµïÂ³¤±¤Æ»²±¡¤«¤é½üÌ¾¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢2023Ç¯3·î¤ËË½ÎÏ¹Ô°ÙË¡°ãÈ¿¡Ê¾ï½¬Åª¶¼Ç÷¡Ë¤äÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤â¥É¥Ð¥¤¤«¤éµ¢¹ñ¤»¤º¡¢ÂáÊá¤Ç¤¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¹ñºÝ·º»ö·Ù»¡µ¡¹½¡ÊICPO¡Ë¤è¤ë¹ñºÝ¼êÇÛ¤Ê¤É¤ò·Ð¤ÆÆ±Ç¯6·î¤Îµ¢¹ñ»þ¤ËÂáÊá¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢³¤³°¤Ë¤¤¤ëÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤Ï³°¸ò¤ÎÌäÂê¤â¤«¤é¤ßÈó¾ï¤Ë¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£º£²ó¤ÎÂáÊá¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¥É¥Ð¥¤¤Îµ²±¡×¤âÇ°Æ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âº£²ó¤ÎÂáÊá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÁÜºº¤ÏÂç¤¤¯Á°¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤«¤éµ¯ÁÊ¡¦ÉÔµ¯ÁÊ¤ÎÈ½ÃÇ¡¢¤½¤·¤Æµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤éºÛÈ½¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£ºÛÈ½¤âÁè¤¤Â³¤±¤ì¤ÐºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Þ¤Ç3²ó¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¤³¤Î»ö·ï¤ÎºÛÈ½¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¡×¤Þ¤Ç¤Ë½ª¤ï¤ë¤Î¤«¡£
Á°²Ê¤Î¼¹¹ÔÍ±Í½¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤ë¡©
¡¡Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤ÏÁ°²Ê¤¬¤¢¤ë¡£NHK¤Î¼õ¿®·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÉÔÀµ¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ°ÒÎÏ¶ÈÌ³Ë¸³²¡¢¶¼Ç÷¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢2023Ç¯3·î¤ËÄ¨Ìò2Ç¯6¥«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¡Ö¼¹¹ÔÍ±Í½¡×¤¬½ª¤ï¤ë¡Ö2027Ç¯3·î¡×¤Ï¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÎ©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Á°·º¤Î¼¹¹ÔÍ±Í½´ü´Ö¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç²¿»ö¤â¤Ê¤¯²á¤´¤»¤Ð2Ç¯6¥«·î¤Î·º¤ËÉþ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£µÕ¤Ë¡Ö2027Ç¯3·î¡×¤Î¼¹¹ÔÍ±Í½´ü´ÖËþÎ»Á°¤Ë¿·¤¿¤Ëºá¤òÈÈ¤·¤Æ¹´¶Ø·º°Ê¾å¤Î¼Â·º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Æ2Ç¯6¥«·î¤Î·º¤¬Éü³è¤¹¤ë¡£¤â¤·º£²ó¤ÎÂáÊáÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2027Ç¯3·î¡×¤è¤êÁ°¤ËºÛÈ½¤¬½ª¤ï¤ê¹´¶Ø·º¤Î¼Â·ºÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤Î·º¤Ë²Ã¤¨¡¢Á°·º¤â¤Ä¤È¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ÎÉþÌò¤Ï¤«¤Ê¤êÄ¹¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Çº£²ó¤Î»ö·ï¤ÎºÛÈ½¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢È½·è³ÎÄê¤¬¡Ö2027Ç¯3·î¡×¤è¤ê¸å¤Ë¤º¤ì¹þ¤ó¤À¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢Á°·º¤Î¼¹¹ÔÍ±Í½´ü´Ö¤ÏËþÎ»¤·¡¢¡Ö2Ç¯6¥«·î¡×¤Î·º¤Ï¾Ã¤¨¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤áº£²ó¤Î»ö·ï¤Î·º¤À¤±¤Ä¤È¤á¤ì¤ÐÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö2027Ç¯3·î¡×¤è¤êÁ°¤ËºÛÈ½¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¾ì¹ç¤è¤êÉþÌò¤¬ÂçÉý¤ËÃ»¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤Ï¡Ö1Ç¯4¥«·î¡×
¡¡¼Â¤Ïº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¤Æº£Ç¯£¶·î¡¢¡Ö¼¹¹ÔÍ±Í½´ü´ÖÃæ¤Ë¿·¤·¤¤ÈÈºá¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎºÛÈ½¤òÃÙ¤é¤»¤ì¤ÐÉþÌò¤òÃ»¤¯¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î²þÀµ·ºË¡¤¬¤è¤¦¤ä¤¯»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÁ°²ó¤Î»ö·ï¤Ï¤½¤ÎÁ°¤ÎÏÃ¤À¡£
¡Ö2027Ç¯3·î¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤ÏÌó1Ç¯4¥«·î¡£¤³¤ì¤Ï°ì¸«Ä¹¤½¤¦¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÁ°¤ÎºÛÈ½¤Ï2020Ç¯4·î¤ËºßÂðµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢°ì¿³È½·è¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÌó1Ç¯9¤«·î¸å¤Î2022Ç¯1·î¡£ºÇ¹âºÛ¤¬2023Ç¯3·î22ÆüÉÕ¤Ç¾å¹ð¤ò´þµÑ¤·È½·è¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï2Ç¯11¥«·îÍ¾¤ê¤ÎºÐ·î¤òÍ×¤·¤¿¡£²¾¤ËÎ©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇºÛÈ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤é¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎºÛÈ½¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤Ï¡Ö2027Ç¯3·î¡×¤ò²á¤®¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·ºÛÈ½½ê¤â¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤â¹ñÁªÊÛ¸î¿Í¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î·º»ö»ö·ï¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Á°·º¤Î¼¹¹ÔÍ±Í½´ü´ÖËþÎ»¤¬¶á¤¤»ö·ï¤Ë¤ÏÂ¾¤è¤êÁá¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÀßÄê¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óµ¯ÁÊ¡¦ÉÔµ¯ÁÊ¤ÎÈ½ÃÇ¤âºÛÈ½¤â¿µ½Å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡Ö»þ´Ö¡×¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¼êÂ³¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡ÃÝÆâ±ÑÌÀ¸µ¸©µÄ¤ÎºÊ¤ÏÎ©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î·º»ö¹ðÁÊ¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¤³¤¦ÄËÀÚ¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥Þ¤Ç¿Í¤òìÊ¤á¡¢»à¼Ô¤ËÊÜÂÇ¤Ä¹Ô°Ù¤¬Ê¿Á³¤È¡¢¸øÁ³¤È¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Ì±¼ç¼çµÁ¤Îº¬´´¤ò¤Ê¤¹Áªµó¤¬¡¢»à¼Ô¤ÎËÁÆÂ¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î°Û¾ï¤µ¡¢°¼Á¤µ¤ò»ä¤¿¤Á¤Ï¤â¤Ã¤È¿¼¹ï¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤´°äÂ²¤Î»×¤¤¤¬Ë¡Äî¤ËÆÏ¤¯Æü¤ÏÍè¤ë¤Î¤«¡£Á´¤Æ¤Ïº£¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
À¾ÏÆµüÊå¡Ê¤Ë¤·¤ï¤¡¦¤¤ç¤¦¤¹¤±¡Ë
1970Ç¯10·î5Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦È¬ÀéÂå»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂçË¡³ØÉôºß³ØÃæ¤Î92Ç¯¤Ë»ÊË¡»î¸³¹ç³Ê¡£»ÊË¡½¤½¬¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢95Ç¯4·î¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ËÆþ¼Ò¡£¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ø¤ä¤¸¤¦¤Þ¡Ù¡Ø¥ï¥¤¥É¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡Ù¤Ê¤É¤ÎÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤¿¸å¡¢2007Ç¯¤ËË¡Ì³Éô¤Ø°ÛÆ°¡£ÊÛ¸î»ÎÅÐÏ¿¤ò¤·¡¢¼ÒÆâÌäÂê²ò·è¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£¼Ò³°¤Î·º»ö»ö·ï¤âÃ´Åö¤·¡¢º¾µ½ºá¡¢¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Äºá¡¢³Ð¤»¤¤ºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Î»ö·ï¤ÇÊÛ¸î¤·¤¿Èï¹ð¤òÌµºá¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£23Ç¯3·î¡¢¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤Î»°±ºÎÜÎï»á¤òÄóÁÊ¤·¤¿Ì¾ÍÀÔÌÂ»ºÛÈ½¤Ç¾¡ÁÊ³ÎÄê¡£6·î¡¢¡Ø¸ÉÆ®¡¡»°±ºÎÜÎïºÛÈ½1345Æü¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë´©¡Ë¤ò¾å°´¡£7·î¡¢Ë¡Ì³ÉôÄ¹¤Ë¾º¿Ê¤¹¤ë¤â¡ÖÌÚ¸¶»ö·ï¡×¤Î¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢11·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ò¼«¼çÂà¿¦¡£Æ±·î¡¢À¾ÏÆµüÊåË¡Î§»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¡£
