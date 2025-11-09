プロ・リーグ 25/26の第14節 アンデルレヒトとクラブ・ブリュージュの試合が、11月9日21:30にロット・パークにて行われた。

アンデルレヒトはミハイロ・チェトコビッチ（FW）、ニルソン・アングロ（FW）、アドリアーノ・ベルタッチーニ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクラブ・ブリュージュはロメオ・フェルマント（FW）、クリストス・ツォリス（FW）、ハンス・ファナケン（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。クラブ・ブリュージュの選手によるオウンゴールによりアンデルレヒトが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがここで前半が終了。1-0とアンデルレヒトがリードしてハーフタイムを迎えた。

以降は試合は動かず、アンデルレヒトが1-0で勝利した。

なお、アンデルレヒトは42分にルーカス・ヘイ（DF）、72分にアドリアーノ・ベルタッチーニ（FW）、83分にマリオ・ストロイケンス（MF）、86分にミハイロ・チェトコビッチ（FW）、89分にトルガン・アザール（MF）に、またクラブ・ブリュージュは31分にクリストス・ツォリス（FW）、38分にウーゴ・シケ（DF）、59分にジョエル・オルドニェス（DF）、90+3分にラファエル・オニェディカ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-09 23:30:35 更新