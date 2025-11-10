エールディヴィジ 25/26の第12節 ＮＥＣとフローニンゲンの試合が、11月9日22:30にゴッフェルト・スタディオンにて行われた。

ＮＥＣは小川 航基（FW）、佐野 航大（MF）、リンセン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフローニンゲンはトム・ファンベルゲン（FW）、ヨルフ・スフレーダース（MF）、ユネス・タハ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ＮＥＣに所属する塩貝 健人（FW）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

ＮＥＣは後半の頭から2人が交代。小川 航基（FW）、トーマス・ウーワイアン（DF）に代わり塩貝 健人（FW）、バサル・オナル（DF）がピッチに入る。

51分に試合が動く。ＮＥＣのバサル・オナル（DF）のアシストから佐野 航大（MF）がゴールを決めてＮＥＣが先制。

58分、フローニンゲンが選手交代を行う。デイビッド・ファンデルベルフ（MF）からブリニョルフル・ウィルムソン（MF）に交代した。

61分ＮＥＣが追加点。リンセン（FW）のアシストから塩貝 健人（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ＮＥＣが2-0で勝利した。

なお、ＮＥＣに所属する小川 航基（FW）は先発し46分までプレーした。佐野 航大（MF）はフル出場した。51分にゴールを決めた。塩貝 健人（FW）は46分から交代で出場した。61分にゴールを決めた。

2025-11-10 00:30:31 更新