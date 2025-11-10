セリエA 25/26の第11節 ジェノアとフィオレンティナの試合が、11月9日23:00にスタディオ・ルイジ・フェッラーリスにて行われた。

ジェノアはロレンツォ・コロンボ（FW）、ビトール・カルバーリョ（FW）、ミカエル・エラートソン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフィオレンティナはアルバート・グドムンドソン（FW）、ロベルト・ピコリ（FW）、ニコロ・フォルティーニ（DF）らが先発に名を連ねた。

15分に試合が動く。ジェノアのアーロン・マルティン（DF）のアシストからレオ・エスティゴーア（DF）がヘディングシュートを決めてジェノアが先制。

しかし、20分フィオレンティナが同点に追いつく。アルバート・グドムンドソン（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

57分フィオレンティナが逆転。シモン・ゾーム（MF）のアシストからロベルト・ピコリ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

だが、60分ジェノアのロレンツォ・コロンボ（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、ジェノアは67分にアーロン・マルティン（DF）、84分にミカエル・エラートソン（FW）に、またフィオレンティナは23分にマリン・ポングラチッチ（DF）、42分にルカ・ラニエリ（DF）、89分にドド（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-10 01:00:27 更新