リーグ・アン 25/26の第12節 ロリアンとトゥールーズの試合が、11月9日23:00にスタッド・イヴ・アランマにて行われた。

ロリアンはアイェグン・トシン（FW）、アルセーヌ・クアシ（DF）、パブロ・パジス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトゥールーズはエメルソン（FW）、フランク・マグリ（FW）、ヤン・グボホ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。44分に試合が動く。ロリアンのパブロ・パジス（FW）がPKを決めてロリアンが先制。

ここで前半が終了。1-0とロリアンがリードしてハーフタイムを迎えた。

60分、ロリアンが選手交代を行う。ローラン・アバルジェル（MF）からノア・カディウ（MF）に交代した。

65分トゥールーズが同点に追いつく。ジブリル・シディベ（DF）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、トゥールーズは32分にチャーリー・クレスウェル（DF）、39分にクリスティアン・カセレス Jr.（MF）、79分にアレクシ・ボサ（MF）、86分にラフィク・メサリ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

