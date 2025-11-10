プレミアリーグ 25/26の第11節 アストンビラとボーンマスの試合が、11月9日23:00にヴィラ・パークにて行われた。

アストンビラはオリー・ワトキンス（FW）、エミリアーノ・ブエンディア（MF）、モーガン・ロジャース（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボーンマスはエバニウソン（FW）、アントワヌ・セメンヨ（FW）、ジャスティン・クライファート（FW）らが先発に名を連ねた。

10分、ボーンマスが選手交代を行う。アダム・スミス（DF）に代わりアレックス・ヒメネス（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

28分に試合が動く。アストンビラのエミリアーノ・ブエンディア（MF）がゴールを決めてアストンビラが先制。

さらに40分アストンビラが追加点。アマドゥ・オナナ（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とアストンビラがリードしてハーフタイムを迎えた。

ボーンマスは後半の頭から選手交代。アレックス・ヒメネス（DF）からルイス・クック（MF）に交代した。

63分、ボーンマスは同時に3人を交代。アドリアン・トラファート（DF）、アレックス・スコット（MF）、ジャスティン・クライファート（FW）に代わりアミン・アドリ（FW）、ライアン・クリスティー（FW）、イーライ ジュニア・クルーピ（FW）がピッチに入る。

71分、アストンビラは同時に3人を交代。エミリアーノ・ブエンディア（MF）、ジョン・マッギン（MF）、アマドゥ・オナナ（MF）に代わりロス・バークリー（MF）、ユーリ・ティーレマンス（MF）、ジェイドン・サンチョ（FW）がピッチに入る。

77分、ボーンマスが選手交代を行う。エバニウソン（FW）からデイビッド・ブルックス（MF）に交代した。

その直後の77分アストンビラが追加点。リュカ・ディニュ（DF）のアシストからロス・バークリー（MF）がヘディングシュートで3-0。3点差となる。

81分、アストンビラは同時に2人を交代。ブバカル・カマラ（MF）、オリー・ワトキンス（FW）に代わりドニエル・マレン（FW）、ラマーレ・ボガード（MF）がピッチに入る。

その直後の82分アストンビラが追加点。ユーリ・ティーレマンス（MF）のアシストからドニエル・マレン（FW）がゴールで4-0。4点差となる。

その後もアストンビラの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アストンビラが4-0で勝利した。

なお、アストンビラは13分にモーガン・ロジャース（FW）、23分にブバカル・カマラ（MF）に、またボーンマスは27分にアレックス・ヒメネス（DF）、38分にアドリアン・トラファート（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-10 01:10:12 更新