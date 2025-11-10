プレミアリーグ 25/26の第11節 ノッティンガム・フォレストとリーズの試合が、11月9日23:00にシティ・グラウンドにて行われた。

ノッティンガム・フォレストはイゴル・ジェズス（FW）、ニコラス・ドミンゲス（MF）、モーガン・ギブスホワイト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリーズはルーカス・ヌメチャ（FW）、ノア・オカフォー（FW）、アントン・シュタハ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、リーズに所属する田中 碧（MF）はベンチからのスタートとなった。

13分に試合が動く。リーズのブレンデン・アーロンソン（MF）のアシストからルーカス・ヌメチャ（FW）がゴールを決めてリーズが先制。

しかし、15分ノッティンガム・フォレストが同点に追いつく。イブラヒム・サンガレ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

59分、ノッティンガム・フォレストは同時に3人を交代。ニコラス・ドミンゲス（MF）、イブラヒム・サンガレ（MF）、イゴル・ジェズス（FW）に代わりオマリ・ハッチンソン（MF）、ライアン・イェーツ（MF）、タイウォ・アウォニー（FW）がピッチに入る。

68分ノッティンガム・フォレストが逆転。オマリ・ハッチンソン（MF）のアシストからモーガン・ギブスホワイト（MF）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

74分、リーズは同時に3人を交代。ショーン・ロングスタッフ（MF）、ルーカス・ヌメチャ（FW）、ブレンデン・アーロンソン（MF）に代わりヨエル・ピロー（FW）、ドミニク・キャルバートルウィン（FW）、ダニエル・ジェームズ（FW）がピッチに入る。

82分、リーズは同時に2人を交代。ジャカ・ビヨル（DF）、ガブリエル・グズムンドソン（DF）に代わりパスカル・ストライク（DF）、ジャック・ハリソン（MF）がピッチに入る。

87分、ノッティンガム・フォレストが選手交代を行う。モーガン・ギブスホワイト（MF）からモラト（DF）に交代した。

後半終了間際の90+1分ノッティンガム・フォレストに貴重な追加点が入る。エリオット・アンダーソン（MF）がPKを決めて3-1。2点差に広げる。

そのまま試合終了。ノッティンガム・フォレストが3-1で勝利した。

なお、リーズに所属する田中 碧（MF）は出場しなかった。

