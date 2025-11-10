セリエA 25/26の第11節 ボローニャとナポリの試合が、11月9日23:00にレナート・ダッラーラにて行われた。

ボローニャはタイス・ダリンガ（FW）、ジョナサン・ロウ（FW）、イェンス・オドゴーア（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナポリはエリフ・エルマス（MF）、ラスムス・ホイルンド（FW）、マッテオ・ポリターノ（FW）らが先発に名を連ねた。

8分、ボローニャが選手交代を行う。ウカシュ・スコルプスキ（GK）に代わりマッシモ・ペシナ（GK）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

ボローニャは後半の頭から選手交代。ジョナサン・ロウ（FW）からニコロ・カンビアーギ（MF）に交代した。

50分に試合が動く。ボローニャのニコロ・カンビアーギ（MF）のアシストからタイス・ダリンガ（FW）がゴールを決めてボローニャが先制。

61分、ボローニャが選手交代を行う。イェンス・オドゴーア（FW）からフェデリコ・ベルナルデスキ（FW）に交代した。

66分ボローニャが追加点。エミル・ホルム（DF）のアシストからジョン・ルクミ（DF）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ボローニャが2-0で勝利した。

なお、ボローニャは74分にリッカルド・オルソリーニ（FW）に、またナポリは63分にラスムス・ホイルンド（FW）、71分にノア・ラング（FW）、76分にダビド・ネレス（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

