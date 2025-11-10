プレミアリーグ 25/26の第11節 ブレントフォードとニューカッスルの試合が、11月9日23:00にGtechコミュニティ・スタジアムにて行われた。

ブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、ケビン・シャーデ（FW）、ミケル・ダムスゴール（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニューカッスルはハーベイ・バーンズ（FW）、ニック・ウォルトメイド（FW）、ジェイコブ・マーフィー（MF）らが先発に名を連ねた。

24分、ニューカッスルが選手交代を行う。ジョエリントン（FW）に代わりジェイコブ・ラムジー（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

27分に試合が動く。ニューカッスルのハーベイ・バーンズ（FW）がゴールを決めてニューカッスルが先制。

ここで前半が終了。0-1とニューカッスルがリードしてハーフタイムを迎えた。

56分ブレントフォードが同点に追いつく。ケビン・シャーデ（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

70分、ブレントフォードが選手交代を行う。アーロン・ヒッキー（MF）からリコ・ヘンリー（DF）に交代した。

73分にニューカッスルのダン・バーン（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

76分、ニューカッスルが選手交代を行う。ニック・ポープ（GK）からアーロン・ラムズデール（GK）に交代した。

77分、ニューカッスルは同時に3人を交代。ハーベイ・バーンズ（FW）、ジェイコブ・マーフィー（MF）、サンドロ・トナリ（MF）に代わりルイス・ホール（DF）、アントニー・エランガ（FW）、ジョゼフ・ウィロック（MF）がピッチに入る。

その直後の78分ブレントフォードが逆転。イゴーリ・チアゴ（FW）がPKを決めて2-1と逆転する。

84分、ブレントフォードは同時に2人を交代。イェホル・ヤルモリュク（MF）、ミケル・ダムスゴール（FW）に代わりビタリ・ヤネルト（MF）、マティアス・イエンセン（MF）がピッチに入る。

90+1分、ブレントフォードが選手交代を行う。ダンゴ・ウアタッラ（FW）からリース・ネルソン（FW）に交代した。

後半終了間際の90+6分ブレントフォードに貴重な追加点が入る。イゴーリ・チアゴ（FW）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

その後もニューカッスルの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ブレントフォードが3-1で勝利した。

なお、ブレントフォードは61分にダンゴ・ウアタッラ（FW）、87分にマイケル・カヨデ（DF）に、またニューカッスルは90+8分にキーラン・トリッピアー（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

