²ÈÄíÆâ¤Î·èÃÇ¡ÖÉã¿Æ¤¬¤¹¤Ù¤¡×¡©À¤Âå´Ö¤Ç¥®¥ã¥Ã¥×¤â¡ÄSHELLY¡Ö¤¦¤Á¤Ï»ö¼Âº§¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤âÂÐÅù¤Ê´Ø·¸À¤òÊÝ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬Âç»ö¡×
¡¡¤¢¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤Ç¡¢²ÈÄíÆâ¤ÎÂç¤¤Ê·èÃÇ¤Ï¡ÖÉã¿Æ¤¬¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬È¾¿ô°Ê¾å¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÀ¤Âå´Ö¤Ç¥®¥ã¥Ã¥×¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ø¤ï¤¿¤·¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Î¥Ï¥ì¥Ð¥ì¥ó¥µ¡¼¡ÊMC¡Ë¤òÌ³¤á¤ëSHELLY¤¬¼«ÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛSHELLY¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡À¯ÉÜ¤ÎÅý·×¤Ç¤Ï¡Ö²ÈÄí¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢Éã¿Æ¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë·èÄê¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤ÏÀ¤Âå´Ö¤Ç¸²Ãø¤Êº¹¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£60Âå°Ê¾å¤Ç¤ÏÌó7³ä¡¢29ºÐ°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¤È3³ä¶¯¤È²¼¤¬¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢40¡¢50Âå¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¡ÖÉã¿Æ¤¬·è¤á¤ë¡×°Õ¼±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡SHELLY¤Ï¡¢¼«¿È¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Á¤ÏÂÐÅù¤Ê´Ø·¸À¤òÊÝ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¡ÊÂÐÅù¤Ê´Ø·¸À¤ò¡ËÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ë¡£·èÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤É¤Á¤é¤«¤Î°Õ¸«¤¬¶¯¤¯½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ï¤êÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¡×¡ÊSHELLY¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
ÃË½÷¤Î¡È·ÐºÑÎÏ³Êº¹¡É¤Ï¤É¤¦Ëä¤á¤ë¡©
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¤Ï·ÐºÑÎÏ¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï´Ä¶À°È÷¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î½¢¶È¤Î¾õ¶·¡ÊÈóÀµµ¬¤¬½÷À¤ËÂ¿¤¤¡Ë¤Ê¤É¤«¤é¡¢¤Þ¤À·ÐºÑÎÏ¤Ë³Êº¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤òSHELLY¤Ï¡ÖÂç¤¤ÊÌäÂê¡×¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÎã¤¨¤ÐÎ¥º§¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÂç¤¤Ê·èÃÇ¤â·ÐºÑÎÏ¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1¿Í¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÍÜ¤¨¤ë¤Û¤É¤Î·ÐºÑÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯·òÁ´¤Ç¤Ê¤¤´Ø·¸À¤òÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ë¤Ï·ÐºÑÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤·¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤Î½÷À¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼Ò²ñÅª¤Ë¤âºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¡×
¡Ö¤Þ¤¿¡¢¼ýÆþ¤Î³Êº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø¤½¤ì¤Ï²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤ÎÎ©¾ì¤äÇ¯¿ô¤À¡Ù¤È¸À¤¦Êý¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¡È¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£³¸¤òÁ´Éô³«¤±¤ÆÌäÂêÅÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤Îº¹¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ì¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¤Ç¤Ï·ÐºÑÎÏ³Êº¹¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²áÄø¤¬É¬Í×¤À¤í¤¦¤«¡£SHELLY¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸«²ò¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö³¤³°¤ÇÎã¤¨¤Ð¡ØÇò¿Í¤Ë¤Ð¤«¤ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë´Ä¶¤¬Â¿¤¤¡Ù¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤´Ä¶¤òºî¤ë¤È¤¡¢1À¤ÂåÌÜ¤Ë¤ÏÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¤½¤Î¼¡¤«¤é¤Ï¥È¥Ã¥×¤Ë½÷À¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¡¢¡Ê½÷À¤¬¡Ë¥È¥Ã¥×¤Ë¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤È¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤¹¤ë¤È¼«Á³¤ÈÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬¾å¤Ë¾å¤¬¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤º°ìÅÙ¡¢ÅÚÂæ¤òºî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬ÂÆ§¤ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡×
¡Ê¡Ø¤ï¤¿¤·¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤è¤ê¡Ë