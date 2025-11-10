ブンデスリーガ 25/26の第10節 フライブルクとザンクトパウリの試合が、11月9日23:30にオイローパ・パルク・シュタディオンにて行われた。

フライブルクは鈴木 唯人（MF）、チュクビケ・アダム（FW）、ビンチェンツォ・グリフォ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するザンクトパウリは藤田 譲瑠チマ（MF）、マティアス・ペレイララージ（MF）、マルティン・カールス（FW）らが先発に名を連ねた。

40分に試合が動く。フライブルクの鈴木 唯人（MF）がゴールを決めてフライブルクが先制。

ここで前半が終了。1-0とフライブルクがリードしてハーフタイムを迎えた。

50分フライブルクが追加点。マキシミリアン・エッゲシュタイン（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

58分、フライブルクは同時に3人を交代。ビンチェンツォ・グリフォ（MF）、チュクビケ・アダム（FW）、クリスティアン・ギュンター（DF）に代わりデリー・シェアハント（FW）、イゴール・マタノビッチ（FW）、ヨルディ・マケンゴ（DF）がピッチに入る。

59分、ザンクトパウリが選手交代を行う。マルティン・カールス（FW）からアンドレアス・ホウントンジ（FW）に交代した。

68分、ザンクトパウリが選手交代を行う。ジェームズ・サンズ（MF）からジャクソン・アーバイン（MF）に交代した。

その直後の69分、ザンクトパウリのコナー・メトカーフ（MF）のアシストからルイス・オピー（MF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、フライブルクが2-1で勝利した。

なお、フライブルクに所属する鈴木 唯人（MF）は先発し71分までプレーした。40分にゴールを決めた。

また、ザンクトパウリに所属する藤田 譲瑠チマ（MF）はフル出場した。90+3分にイエローカードを受けている。

2025-11-10 01:30:29 更新