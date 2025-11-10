エールディヴィジ 25/26の第12節 ＡＺとPSVの試合が、11月10日00:45にAFASスタディオンにて行われた。

ＡＺはトロイ・パロット（FW）、イサク・イェンセン（MF）、スベン・マイナンス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するPSVはフース・ティル（MF）、イバン・ペリシッチ（FW）、イスマエル・サイバリ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の5分に試合が動く。PSVのマウロ・ジュニオール（MF）がゴールを決めてPSVが先制。

さらに11分PSVが追加点。イスマエル・サイバリ（MF）のアシストからフース・ティル（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

さらに28分PSVが追加点。マウロ・ジュニオール（MF）のアシストからフース・ティル（MF）がゴールで0-3。3点差となる。

しかし、34分、ＡＺのカスパー・ブオゴール（MF）のアシストからスベン・マイナンス（MF）がゴールを決めて1-3と2点差に詰める。

ここで前半が終了。1-3とPSVがリードしてハーフタイムを迎えた。

60分、PSVが選手交代を行う。アナス・サラーエディン（DF）からライアン・フラミンゴ（DF）に交代した。

62分PSVが追加点。デニス・マン（FW）のアシストからヨエイ・フェールマン（MF）がゴールで1-4。3点差となる。

68分、ＡＺが選手交代を行う。カスパー・ブオゴール（MF）からレキンチオ・ゼフイク（FW）に交代した。

70分、PSVは同時に3人を交代。イスマエル・サイバリ（MF）、イバン・ペリシッチ（FW）、ヤレク・ガシオロウスキ（DF）に代わりリカード・ペピ（FW）、クハイブ・ドリウエック（FW）、アルマンド・オビスポ（DF）がピッチに入る。

72分、ＡＺは同時に2人を交代。ウェスリー・パタティ（FW）、ロメヤイデン・オウスオドゥロ（GK）に代わりマチェイ・シン（MF）、イエルーン・ズート（GK）がピッチに入る。

84分、ＡＺは同時に2人を交代。ウーター・ゴーズ（DF）、イサク・イェンセン（MF）に代わりマクシム・デッカー（DF）、ワシム・ブジアネ（FW）がピッチに入る。

88分、PSVが選手交代を行う。デニス・マン（FW）からエスミール・バジャラクタレビッチ（MF）に交代した。

その直後の89分PSVが追加点。クハイブ・ドリウエック（FW）のアシストからフース・ティル（MF）がヘディングシュートで1-5。4点差となる。フース・ティル（MF）はハットトリックを達成。

そのまま試合終了。PSVが1-5で勝利した。

なお、ＡＺは1分にカスパー・ブオゴール（MF）、44分にウーター・ゴーズ（DF）に、またPSVは17分にアナス・サラーエディン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

