プロ・リーグ 25/26の第14節 シントトロイデンとスタンダールの試合が、11月10日00:00に大王わさびスタイエンスタジアムにて行われた。

シントトロイデンは後藤 啓介（FW）、伊藤 涼太郎（MF）、山本 理仁（MF）、谷口 彰悟（DF）、畑 大雅（DF）、小久保 玲央ブライアン（GK）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスタンダールはトーマス・アンリ（FW）、ラフィキ・サイード（FW）、デニス・エッケルト（FW）らが先発に名を連ねた。なお、シントトロイデンに所属する松澤 海斗（MF）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

56分に試合が動く。シントトロイデンのアルブノール・ムヤ（FW）のアシストから後藤 啓介（FW）がゴールを決めてシントトロイデンが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、シントトロイデンが1-0で勝利した。

なお、シントトロイデンに所属する後藤 啓介（FW）はフル出場した。56分にゴールを決めた。伊藤 涼太郎（MF）は先発し87分までプレーした。山本 理仁（MF）はフル出場した。谷口 彰悟（DF）はフル出場した。畑 大雅（DF）はフル出場した。小久保 玲央ブライアン（GK）はフル出場した。松澤 海斗（MF）は76分から交代で出場した。

2025-11-10 03:01:09 更新