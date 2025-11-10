リーグ・アン 25/26の第12節 アンジェとオセールの試合が、11月10日01:15にスタッド・レイモンド・コパにて行われた。

アンジェはアミン・スバイ（MF）、シディキ・シェリフ（FW）、イマド・アブデリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオセールはイブラヒム・オスマン（FW）、ダニー・ナマッソ（FW）、ラシヌ・シナヨコ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

オセールは後半の頭から選手交代。イブラヒム・オスマン（FW）からジョズエ・カジミール（FW）に交代した。

64分、アンジェが選手交代を行う。ヤシン・ベルクダム（MF）からリリアン・ラオリゾア（DF）に交代した。

71分、ついに均衡が崩れる。オセールの選手によるオウンゴールによりアンジェが先制する。

72分、オセールが選手交代を行う。ジョズエ・カジミール（FW）からセク・マーラ（FW）に交代した。

75分、アンジェは同時に2人を交代。ジャック・エコミ（DF）、ルイス・ムートン（MF）に代わりアブドゥライエ・バンバ（DF）、マリウス・クーコル（DF）がピッチに入る。

77分、オセールが選手交代を行う。ラシヌ・シナヨコ（FW）からギデオン・メンサ（DF）に交代した。

82分、アンジェは同時に2人を交代。アミン・スバイ（MF）、シディキ・シェリフ（FW）に代わりプロスペル・ペテ（FW）、ハロウナ・ジビリン（FW）がピッチに入る。

83分、オセールは同時に2人を交代。エリシャ・オウス（MF）、マービン・セナヤ（DF）に代わりアッサン・ディウス（MF）、ラミーヌ・シー（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の87分アンジェに貴重な追加点が入る。プロスペル・ペテ（FW）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、アンジェが2-0で勝利した。

なお、アンジェは61分にシディキ・シェリフ（FW）、67分にアミン・スバイ（MF）に、またオセールは7分にエリシャ・オウス（MF）、70分にフランシスコ・シエラルタ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-10 03:10:51 更新