リーグ・アン 25/26 第12節 アンジェ vs オセール 試合結果
リーグ・アン 25/26の第12節 アンジェとオセールの試合が、11月10日01:15にスタッド・レイモンド・コパにて行われた。
アンジェはアミン・スバイ（MF）、シディキ・シェリフ（FW）、イマド・アブデリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオセールはイブラヒム・オスマン（FW）、ダニー・ナマッソ（FW）、ラシヌ・シナヨコ（FW）らが先発に名を連ねた。
前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。
オセールは後半の頭から選手交代。イブラヒム・オスマン（FW）からジョズエ・カジミール（FW）に交代した。
64分、アンジェが選手交代を行う。ヤシン・ベルクダム（MF）からリリアン・ラオリゾア（DF）に交代した。
71分、ついに均衡が崩れる。オセールの選手によるオウンゴールによりアンジェが先制する。
72分、オセールが選手交代を行う。ジョズエ・カジミール（FW）からセク・マーラ（FW）に交代した。
75分、アンジェは同時に2人を交代。ジャック・エコミ（DF）、ルイス・ムートン（MF）に代わりアブドゥライエ・バンバ（DF）、マリウス・クーコル（DF）がピッチに入る。
77分、オセールが選手交代を行う。ラシヌ・シナヨコ（FW）からギデオン・メンサ（DF）に交代した。
82分、アンジェは同時に2人を交代。アミン・スバイ（MF）、シディキ・シェリフ（FW）に代わりプロスペル・ペテ（FW）、ハロウナ・ジビリン（FW）がピッチに入る。
83分、オセールは同時に2人を交代。エリシャ・オウス（MF）、マービン・セナヤ（DF）に代わりアッサン・ディウス（MF）、ラミーヌ・シー（MF）がピッチに入る。
後半終了間際の87分アンジェに貴重な追加点が入る。プロスペル・ペテ（FW）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。
以降は試合は動かず、アンジェが2-0で勝利した。
なお、アンジェは61分にシディキ・シェリフ（FW）、67分にアミン・スバイ（MF）に、またオセールは7分にエリシャ・オウス（MF）、70分にフランシスコ・シエラルタ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。
2025-11-10 03:10:51 更新