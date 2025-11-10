リーグ・アン 25/26の第12節 メッスとニースの試合が、11月10日01:15にスタッド・サン・サンフォリアンにて行われた。

メッスはハビブ・ディアロ（FW）、ギオルギー・ツィタイシュビリ（MF）、ゴティエ・ハイン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニースはモハメドアリ・チョー（FW）、ケビン・カルロス（FW）、ソフィアン・ディオプ（FW）らが先発に名を連ねた。

35分に試合が動く。ニースのチャールズ・ファンフート（MF）のアシストからモハメドアリ・チョー（FW）がゴールを決めてニースが先制。

ここで前半が終了。0-1とニースがリードしてハーフタイムを迎えた。

ニースは後半の頭から選手交代。アリ・アブディ（DF）からメルビン・バール（DF）に交代した。

53分メッスが同点に追いつく。ゴティエ・ハイン（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

71分、ニースが選手交代を行う。ケビン・カルロス（FW）からジェレミー・ボガ（MF）に交代した。

77分、メッスは同時に2人を交代。ジェシー・デマンゲ（MF）、シェイク・サバリ（FW）に代わりイボウ・サネ（DF）、ブバカル・トラオレ（MF）がピッチに入る。

79分、ニースは同時に2人を交代。モハメドアリ・チョー（FW）、ソフィアン・ディオプ（FW）に代わりテレム・モッフィ（FW）、モルガン・サンソン（MF）がピッチに入る。

84分メッスが逆転。ジャンフィリップ・グバミン（MF）のアシストからハビブ・ディアロ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、メッスが2-1で勝利した。

なお、メッスは75分にシェイク・サバリ（FW）、87分にゴティエ・ハイン（FW）に、またニースは21分にアントワーヌ・メンディ（DF）、33分にヒシャム・ブダウイ（MF）、52分にジュマ・バー（DF）、90+2分にメルビン・バール（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-10 03:20:54 更新