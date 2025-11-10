彼氏ができて舞い上がっていたのも束の間、突然別れを告げられたときは、相手の素性を疑ったほうがよさそうです。知らない間に自分が不倫相手になっている可能性もあるため、違和感を抱くことがあったら疑いの目を向けたほうが良いでしょう。

今回は、知らない間に自分が不倫相手になっていた話をご紹介いたします。

彼氏は既婚者だった

「最近出会った6歳年上の彼とお付き合いを始めました。年齢差はあるけれど、価値観や趣味も合うし、すごく魅力的な人なんです。しかも彼と付き合い始めてから、仕事のリーダーを任されたり、給料が上がったりといいことばかり起きました。

彼に報告しようと連絡をすると『ごめん、忙しくてしばらく会えない』と言われたんです。仕事なら仕方ないから特になんの疑いも持たずにいたのですが、それから2週間経っても連絡は来ないので、電話をかけてみることに。すると、彼から突然『別れてほしい』と言われてあ然……。

納得がいかなかったので彼と会う約束をすると、なんと彼は既婚者であることが判明しました。しかも2人の子どももいるとか。どうやら私は知らない間に不倫をしていたみたいです……。彼とは結婚も考えていたのに、騙されていたことが本当にショックでした」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 既婚者であることを黙って独身女性と付き合うなんて、悪質すぎます。遊びのつもりなのかもしれませんが、不倫は人の人生を狂わせる最低な行為ですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。