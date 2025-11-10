リーグ・アン 25/26の第12節 ストラスブールとリールの試合が、11月10日01:15にスタッド・ラ・メノにて行われた。

ストラスブールはエマニュエル・エメガ（FW）、ホアキン・パニチェッリ（FW）、ディエゴ・モレイラ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリールはマティアス・フェルナンデス（FW）、オリビエ・ジルー（FW）、フェリックス・コレイア（FW）らが先発に名を連ねた。

33分に試合が動く。ストラスブールのディエゴ・モレイラ（FW）のアシストからエマニュエル・エメガ（FW）がゴールを決めてストラスブールが先制。

ここで前半が終了。1-0とストラスブールがリードしてハーフタイムを迎えた。

62分ストラスブールが追加点。エマニュエル・エメガ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

68分、リールが選手交代を行う。マティアス・フェルナンデス（FW）からハムザ・イガマネ（FW）に交代した。

75分、ストラスブールは同時に2人を交代。エマニュエル・エメガ（FW）、フリオ・エンシソ（FW）に代わりラビ・ヌザングラ（MF）、サミル・エルムラベ（MF）がピッチに入る。

76分、リールが選手交代を行う。フェリックス・コレイア（FW）からオサメ・サハラウイ（MF）に交代した。

79分、リールが選手交代を行う。オリビエ・ジルー（FW）からマリウス・ブロホルム（MF）に交代した。

85分、リールは同時に2人を交代。アイウブ・ブアディ（MF）、ロマン・ペロー（DF）に代わりヌガル・ムカウ（MF）、カルビン・フェルドンク（DF）がピッチに入る。

89分、ストラスブールは同時に2人を交代。アブドゥル・ウワタラ（MF）、ディエゴ・モレイラ（FW）に代わりマーシャル・ゴドウ（MF）、アンドリュー・オモバミドール（DF）がピッチに入る。なお、ディエゴ・モレイラ（FW）は負傷による交代とみられる。

90+3分にリールのカルビン・フェルドンク（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

その後もストラスブールの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ストラスブールが2-0で勝利した。

なお、ストラスブールは35分にホアキン・パニチェッリ（FW）、37分にフリオ・エンシソ（FW）、65分にベン・チルウェル（DF）、80分にマイク・ペンデルス（GK）に、またリールは37分にロマン・ペロー（DF）、90+3分にバンジャマン・アンドレ（MF）、90+5分にヌガル・ムカウ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

