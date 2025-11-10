プレミアリーグ 25/26の第11節 マンチェスター・シティーとリバプールの試合が、11月10日01:30にエティハド・スタジアムにて行われた。

マンチェスター・シティーはジェレミ・ドク（FW）、アーリング・ハーランド（FW）、ラヤン・シェルキ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリバプールはウーゴ・エキティケ（FW）、フロリアン・ビルツ（MF）、ドミニク・ソボスライ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、リバプールに所属する遠藤 航（MF）はベンチからのスタートとなった。

29分に試合が動く。マンチェスター・シティーのマテウス・ヌネス（MF）のアシストからアーリング・ハーランド（FW）がヘディングシュートを決めてマンチェスター・シティーが先制。

さらに45+3分マンチェスター・シティーが追加点。ベルナルド・シルバ（MF）のアシストからニコラス・ゴンサレス（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とマンチェスター・シティーがリードしてハーフタイムを迎えた。

53分、マンチェスター・シティーが選手交代を行う。ラヤン・シェルキ（MF）からサビーニョ（MF）に交代した。

56分、リバプールは同時に2人を交代。アンドリュー・ロバートソン（DF）、ウーゴ・エキティケ（FW）に代わりミロシュ・ケルケズ（DF）、コーディ・ガクポ（FW）がピッチに入る。

63分マンチェスター・シティーが追加点。ニコ・オライリー（MF）のアシストからジェレミ・ドク（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、マンチェスター・シティーが3-0で勝利した。

なお、リバプールに所属する遠藤 航（MF）は出場しなかった。

2025-11-10 03:30:21 更新