µªÆ£Àµ¼ù»á¡ÖÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¡×Î©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá»ö°Æ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Û¤É°¼Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡×
ÊÛ¸î»Î¤ÎµªÆ£Àµ¼ù»á¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿·ï¤Ç¡¢»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
µªÆ£»á¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤ËÂáÊá¡£Á´ÍÆ¤ò²òÌÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Â¾¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»»ö°Æ¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤ÆºÆÂáÊá¤â¤¢¤ê¤¦¤ë»öÂÖ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Îµ¿ÏÇ¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¤òÄÉµÚ¤·¡¢1·î¤Ë»àË´¤·¤¿¸µ¸©µÄ¤ÎÃÝÆâ±ÑÌÀ»á¡ÊÅö»þ50¡Ë¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤Îµ¿¤¤¤Ç9Æü¡¢¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÏÃÝÆâ»á¤ËÈÈºá¤Î·ùµ¿¤¬³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È·«¤êÊÖ¤·È¯¿®¤·¡¢ÃÝÆâ»á¤ÎºÊ¤¬ÆâÍÆ¤Ïµõµ¶¤À¤È¹ðÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âÅê¹Æ¤·¤¿µªÆ£ÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡Ö»à¼Ô¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¼«ÂÎ¡¢Î©·ï¤ÏÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÎ©²Ö»á¤Î¸ÀÏÀ¤¬°¼Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£