ブンデスリーガ 25/26の第10節 シュツットガルトとアウクスブルクの試合が、11月10日01:30にMHPアレーナにて行われた。

シュツットガルトはデニス・ウンダブ（FW）、ジェイミー・ルウェリング（MF）、ビラル・ハヌス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアウクスブルクはアレクシ・クロードモーリス（FW）、ファビアン・リーダー（MF）、アントン・カデ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の8分に試合が動く。アウクスブルクのファビアン・リーダー（MF）がゴールを決めてアウクスブルクが先制。

しかし、18分シュツットガルトが同点に追いつく。マクシミリアン・ミッテルシュテット（DF）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、26分アウクスブルクが逆転。アンノア・マッセンゴ（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

39分、さらにスコアが動く。シュツットガルトのデニス・ウンダブ（FW）がヘディングシュートを決めて2-2に追いつく。

ここで前半終了。2-2の同点でハーフタイムを迎えた。

62分、アウクスブルクは同時に2人を交代。ノアカイ・バンクス（DF）、アレクシ・クロードモーリス（FW）に代わりジェフリー・ハウウェレーウ（DF）、サミュエル・エサンド（FW）がピッチに入る。

67分、シュツットガルトが選手交代を行う。バドレディン・ブアナニ（MF）からティアゴ・トマス（FW）に交代した。

74分、シュツットガルトは同時に2人を交代。アタカン・カラゾル（MF）、ビラル・ハヌス（MF）に代わりニコラス・ナーティ（MF）、クリス・ヒューリッヒ（MF）がピッチに入る。

80分シュツットガルトが逆転。デニス・ウンダブ（FW）がゴールを決めて3-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。シュツットガルトが3-2で勝利した。

なお、シュツットガルトは68分にロレンツ・アシニョン（DF）、85分にニコラス・ナーティ（MF）に、またアウクスブルクは17分にケベン・シュロッターベック（DF）、50分にクリスラン・マツィマ（DF）、74分にディミトリス・ジャンヌリス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-10 03:40:36 更新