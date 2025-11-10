セリエA 25/26の第11節 ローマとウディネーゼの試合が、11月10日02:00にスタディオ・オリンピコにて行われた。

ローマはアルテム・ドフビク（FW）、ロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）、マティアス・スーレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウディネーゼはアダム・ブクサ（FW）、ニコロ・ザニオーロ（MF）、ハッサン・カマラ（DF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。42分に試合が動く。ローマのロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）がPKを決めてローマが先制。

44分、ローマが選手交代を行う。アルテム・ドフビク（FW）に代わりトマッソ・バルダンツィ（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半が終了。1-0とローマがリードしてハーフタイムを迎えた。

54分、ウディネーゼが選手交代を行う。クリスティアン・カバセレ（DF）からマッテオ・パルマ（DF）に交代した。

61分ローマが追加点。ジャンルカ・マンチーニ（DF）のアシストからメーメト・ゼキチェリク（DF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ローマが2-0で勝利した。

なお、ローマは28分にブライアン・クリスタンテ（MF）、45+4分にロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）に、またウディネーゼは61分にイェスパー・カールストロム（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-10 04:10:51 更新