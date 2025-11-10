¥é¡¦¥êー¥¬ 25/26 Âè12Àá ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥« vs ¥Ø¥¿¥Õ¥§ »î¹ç·ë²Ì
¥é¡¦¥êー¥¬ 25/26¤ÎÂè12Àá ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤È¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Î»î¹ç¤¬¡¢11·î10Æü02:30¤Ë¥½¥ó¡¦¥â¥¤¥·¥å¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ï¥Ù¥À¥È¡¦¥à¥ê¥¡ÊFW¡Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ó¥ë¥¸¥ê¡ÊMF¡Ë¡¢¥»¥ë¥¸¡¦¥À¥ë¥Ç¥ë¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ï¥Ü¥ë¥Ï¡¦¥Þ¥¸¥ç¥é¥ë¡ÊFW¡Ë¡¢¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥ê¥½¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥¯¥ê¥¹¡ÊFW¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÀõÌî ÂóËá¡ÊFW¡Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
14Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Î¥Û¥¢¥ó¡¦¥â¥Ò¥«¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ù¥À¥È¡¦¥à¥ê¥¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤¬ÀèÀ©¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£1-0¤È¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¸åÈ¾¤ËÆþ¤êÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤¬1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÀõÌî ÂóËá¡ÊFW¡Ë¤Ï81Ê¬¤«¤é¸òÂå¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£
