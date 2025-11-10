ラ・リーガ 25/26の第12節 バレンシアとベティスの試合が、11月10日02:30にエスタディオ・デ・メスタージャにて行われた。

バレンシアはルーカス・ベルトラン（FW）、アンドレ・アウメイダ（MF）、アルノー・ダンジュマ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベティスはクチョ・エルナンデス（FW）、アブデ・エザルズリ（FW）、ジオバニ・ロセルソ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

68分、バレンシアは同時に2人を交代。ルーカス・ベルトラン（FW）、ディエゴ・ロペス（FW）に代わりウーゴ・ドゥーロ（FW）、ルイス・リオハ（MF）がピッチに入る。

74分、ついに均衡が崩れる。ベティスのアブデ・エザルズリ（FW）のアシストからクチョ・エルナンデス（FW）がゴールが生まれベティスが先制する。

76分、ベティスは同時に2人を交代。アブデ・エザルズリ（FW）、ジオバニ・ロセルソ（MF）に代わりロドリゴ・リケルメ（MF）、マルク・ロカ（MF）がピッチに入る。

77分、バレンシアが選手交代を行う。アンドレ・アウメイダ（MF）からダニエル・ラバ（FW）に交代した。

78分、バレンシアは同時に2人を交代。ホセルイス・ガヤ（DF）、ペペル（MF）に代わりヘスス・バスケス（DF）、バプティスト・サンタマリア（MF）がピッチに入る。

82分バレンシアが同点に追いつく。ルイス・リオハ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後もベティスの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、バレンシアは24分にホセルイス・ガヤ（DF）、69分にペペル（MF）、76分にセサル・タレガ（DF）に、またベティスは66分にナタン（DF）、75分にアブデ・エザルズリ（FW）、86分にディエゴ・ゴメス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

